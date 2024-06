Il prossimo 25 luglio farà il proprio debutto su PC e mobile il nuovo Kingdom Rush 5: Alliance. L’ultima fatica di Ironhide Game Studio espanderà ulteriormente la serie Kingdom Rush con un nuovo titolo che appassionerà i giocatori.

Il gioco è attualmente disponibile per la wishlist su Steam ed è possibile pre-registrarsi per le versioni mobile su App Store e Google Play Store. Gli sviluppatori hanno lavorato a fondo per raccogliere i feedback della community ed evolvere la serie.

Il nuovo Kingdom Rush 5: Alliance permette di godere del gameplay che da sempre contraddistingue la serie ma con tante novità. In questo modo, gli sviluppatori permetteranno agli appassionati di lunga date e ai nuovi giocatori di divertirsi in un modo tutto nuovo.

Il debutto ufficiale di Kingdom Rush 5: Alliance si sta avvicinando, scopriamo ulteriori dettagli sul tanto atteso titolo strategico

Basandoci sui vari diari di sviluppo rilasciati fino ad ora, gli utenti potranno selezionare due Eroi tra il vasto roaster disponibile per schierarli in battaglia e schiacciare gli avversari.I n totale saranno disponibili 12 eroi diversi, ognuno con abilità uniche da sfruttare a proprio vantaggio in ogni lotta.

Trattandosi di un titolo tower defense, gli sviluppatori hanno lavorato per creare un nuovo sistema di torri. Sono disponibili 15 varietà differenti, ognuna con abilità uniche che dovranno essere scelte con saggezza in base alla strategia da adottare contro i nemici.

La combinazione di tutti questi elementi trova la propria applicazione nella modalità campagna. Il team di Ironhide Game Studio ha lavorato per rendere il livello di sfida interessante sia per i giocatori alle prime armi, sia per coloro che già padroneggiano questa tipologia di titolo. La campagna si compone di 15 fasi più missioni aggiuntive con obiettivi speciali con quattro modalità di sfida che variano da Casual a Impossible.

Un ulteriore elemento da non sottovalutare è lo stile artistico di Kingdom Rush 5: Alliance. I personaggi sono disegnate a mano e le animazioni in stile fumetto rendono l’intera esperienza divertente e bella da vedere.