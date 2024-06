Jeep Cherokee: le prospettive per l'atteso ritorno atteso del 2026

Dopo la chiusura della produzione del Jeep Cherokee lo scorso anno, non erano stati effettuati annunci su un possibile successore. Pareva che la storia dell’auto fosse semplicemente giunta al suo termine, ma ora nascono voci molto insistenti che potrebbero suggerire un suo ritorno imminente.

Durante la presentazione della Wagoneer S, il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha infatti annunciato che nel 2026 dovrebbe arrivare un nuovo SUV appartenente al segmento D “mainstream”. Questo nuovo modello potrebbe essere, secondo i rumor, proprio la tanto attesa nuova versione del Jeep Cherokee.

Cosa sappiamo sulla nuova Jeep Cherokee? Sono solo voci di corridoio?

Jeep in realtà non ha rilasciato altre informazioni riguardo alla piattaforma, ai motori o a qualsiasi altra cosa inerente l’auto. Si prevede solo che il SUV sarà presentato il prossimo anno, con l’uscita sul mercato prevista per il 2026. In molti credono anche che la nuova Jeep Cherokee potrebbe essere di poco più grande della Compass e che potrebbe avere una sua versione per l’off-road. La combinazione di tradizione e innovazione potrebbe essere, poi, la chiave del successo del rilancio del Cherokee.

Le vendite globali del Jeep Cherokee non sono state particolarmente brillanti negli ultimi anni. L’anno scorso l’azienda ha venduto 24.610 unità, un calo rispetto alle 40.322 unità nel 2022. Nel 2021, gli acquisti erano stati di 89.126 auto. Nel 2020 erano invece di 135.854. Gli anni 2019 e 2018 hanno visto rispettivamente 191.397 e 239.437 veicoli immatricolati, con il 2018 in cui la società ha avuto il massimo delle vendite. Dovremmo quindi vedere effettivamente cosa farà l’azienda.

Parallelamente al ritorno del Cherokee, Jeep sta sviluppando un nuovo veicolo elettrico più economico. Questo modello utilizzerà la Smart CarPare che anche quest’auto sia prevista per il 2026 e che dovrebbe avere un prezzo intorno ai 25.000 euro. Tale veicolo potrebbe sostituire la Renegade che è “andata in pensione” di recente. L’attesa per il nuovo Jeep Cherokee intanto è alta, non badando alle vendite, e i fan del marchio sperano che il ritorno del modello iconico porti una ventata di freschezza.