Sembrerebbe che Facebook stia perdendo terreno tra i giovani adulti, e Meta è pronta a reagire. L’azienda sta tentando di riconquistare questa fetta di pubblico con un nuovo approccio alla sua piattaforma social. Secondo quanto riportato in un post sul blog ufficiale da Tom Alison, a capo dell’app di Facebook per Meta, ci sarà un cambio di rotta: il servizio sarà orientato in modo più specifico verso i giovani adulti rispetto ad altre fasce d’età.

“Facebook è ancora per tutti, ma per costruire la prossima generazione di consumatori di social media, abbiamo apportato cambiamenti significativi tenendo a mente i giovani adulti”, ha dichiarato Alison.

Un tentativo nuovo con i Reels di Facebook

Questo tentativo di attrarre i giovani non è nuovo. Da anni i vertici di Meta cercano di competere con TikTok, concentrandosi proprio su questa fascia d’età. Quasi tre anni fa, Mark Zuckerberg parlava dei giovani adulti come della “stella polare” dell’azienda. Entrambi i dirigenti hanno parlato più volte del passaggio di Facebook da un feed basato sulle connessioni degli utenti a uno centrato sulla “scoperta” di nuovi contenuti. Sembra quindi che l’azienda voglia cambiare radicalmente l’anima del social, e sembra che questo cambiamento sia in atto.

Alison ha sottolineato i progressi nell’intelligenza artificiale, che hanno già migliorato le raccomandazioni per Reels e per il feed principale, aggiungendo che “la tecnologia di raccomandazione avanzata alimenterà più prodotti” nel prossimo anno. Ha anche evidenziato un aumento della condivisione privata tra utenti, con un maggiore utilizzo delle videochiamate.

Meta riuscirà nella conquista dei giovani adulti?

Inoltre, a aprile, Meta ha annunciato un nuovo player a schermo intero in formato verticale per Facebook, denominato Reels, chiaramente ispirato a TikTok. Questa nuova funzionalità visualizzerà automaticamente i video a schermo intero in verticale, simile a quanto avviene su TikTok e i Reels di Instagram. La domanda rimane: Meta riuscirà a riconquistare i giovani adulti? La sfida si preannuncia impegnativa.