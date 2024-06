L’attesissimo incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson non si terrà. Inizialmente previsto per il 20 luglio in diretta su Netflix, l’evento è stato rinviato a causa delle condizioni di salute di Mike Tyson.

Lo staff di Iron Mike ha confermato che il pugile ha riscontrato un peggioramento dell’ulcera e questa situazione ha reso necessario sospendere gli allenamenti. Considerando l’evento ormai molto vicino e l’importanza della fase preparatoria, l’incontro sarà riprogrammato a nuova data.

Il nuovo match sarà comunicato nel corso delle prossime settimane e ci aspettiamo che si terrà comunque entro la fine dell’anno. A darne conferma è la stessa piattaforma di streaming con un commento di Mike Tyson: “Voglio ringraziare i miei fan in tutto il mondo per il loro supporto e comprensione in questo momento. Purtroppo, a causa della mia ricaduta dell’ulcera, il mio medico mi ha consigliato di alleggerire l’allenamento per qualche settimana per riposare e recuperare“.

L’incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson previsto per il 20 luglio su Netflix è stato rinviato a causa delle condizioni di salute di Tyson

Nnostante le condizioni cliniche di Tyson, l’atleta non teme ripercussioni a lungo temine. Infatti, il pugile ha dichiarato: “Il mio corpo è in condizioni migliori di quanto non sia stato negli anni ’90 e presto tornerò al mio programma di allenamento completo“.

Immancabile una frecciatina all’avversario, con Iron Mike che punzecchia Jake Paul affermando che il rinvio ha permesso al rivale di avere più tempo a disposizione per allenarsi. Tuttavia, l’unico scenario possibile secondo Tyson è il KO di Paul.