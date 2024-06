Quante volte al giorno controlliamo il meteo? È uno di quei rituali quotidiani che fanno parte della nostra routine. E ora, Google Meteo ha dato un tocco in più alle sue previsioni, aggiungendo un’informazione di vitale importanza: la qualità dell’aria.

La qualità dell’aria su Google Meteo

Negli ultimi tempi, la qualità dell’aria è diventata una preoccupazione sempre più urgente, soprattutto nelle zone ad alto inquinamento. E ora, grazie a Google Meteo, avere queste informazioni è diventato più facile che mai.

Ma attenzione, questa novità non riguarda l’app Meteo di Google o il widget “At a Glance” dei dispositivi Pixel. Stiamo parlando della versione web di Google Meteo, accessibile direttamente dal browser.

Come si presenta questa nuova funzionalità? Se date un’occhiata allo screenshot nella foto qui sopra, noterete che la qualità dell’aria è ora inclusa tra le informazioni sul meteo attuale. Un piccolo simbolo colorato vi mostrerà la categoria della qualità dell’aria misurata.

Per trovare questa informazione, basta cercare la parola “meteo” nel browser o utilizzare l’app Google. Attualmente, sembra che questa funzione non sia disponibile sulla versione desktop del meteo.

Previsioni metereologiche e non solo

Ma c’è di più. Questa nuova feature non è limitata alla sola versione web. È in fase di distribuzione automatica tramite server, quindi presto potrebbe essere disponibile anche sull’app Google per Android e iOS. Al momento, il rollout è già iniziato da queste parti e si prevede che sarà completato nei prossimi giorni.

Google Meteo sta dimostrando di tenere al passo con le esigenze degli utenti, offrendo non solo previsioni meteorologiche accurate, ma anche informazioni cruciali sulla qualità dell’aria. Un passo avanti importante per la salute ambientale e per aiutarci a prendere decisioni più consapevoli per il nostro benessere.