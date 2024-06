Il mondo dei mini PC è in forte crescita, nel corso degli ultimi anni si è effettivamente registrato un aumento della proposta e della domanda da parte del pubblico. Tra i più importanti produttori di dispositivi di questo tipo troviamo sicuramente Acemagic, azienda leader nel settore, che di recente ha messo sul mercato Acemagic F1A, un mini PC con processore Intel Core i9 dalle prestazioni veramente eccellenti, ed un prezzo di vendita non superiore agli 800 euro (sempre con garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica e spedizione gratis presso il domicilio sul territorio italiano). Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Nel momento in cui riceviamo il prodotto a domicilio ed apriamo la confezione, possiamo trovare al suo interno tutto il necessario per il corretto funzionamento e posizionamento. Oltre al mini PC, ecco disponibili un cavo HDMI per il collegamento al monitor, l’alimentatore per fornire la carica con il collegamento alla presa a muro, il manuale d’istruzioni, per finire con la staffa per il montaggio sul monitor. Quest’ultima opzione è molto comoda nel caso in cui il consumatore volesse una soluzione molto pulita del proprio ambiente di lavoro, in quanto potrebbe semplicemente andare ad agganciare fisicamente l’Acemagic F1A nella parte posteriore del monitor, lasciando libera tutta la scrivania.

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non si discosta particolarmente da ciò che siamo abituati a vedere, è un cubo con base quadrata, con chassis realizzato in metallo e finitura opaca su tutto il frame, completato con la parte superiore in vetro di silice lucido (sulla quale trova posto anche il logo Acemagic), con resistenza ai graffi e gli urti, ed una inferiore in cui sono stati integrati quattro comodi piedini, che permettono un corretto posizionamento (ed evitano che possa scivolare sulla superficie). I materiali utilizzati appaiono sin da subito di eccellente qualità, è un dispositivo robusto ed affidabile, resistente agli urti e che difficilmente si sporcherà (forse solo la parte superiore attira le impronte).

Data la sua natura di mini PC, era lecito immaginarsi fosse altamente portabile, e così è, infatti essendo su base quadrata il lato raggiunge 14,7 centimetri, con uno spessore di 5,5 centimetri, per un peso di 800 grammi. Trasportarlo nello zaino in una borsa è estremamente semplice, avremmo solamente preferito, data la spesa da sostenere per l’acquisto, avere a disposizione anche una comoda sacchetta per facilitare il trasporto. Al netto di questa piccola mancanza, dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente soddisfatti dalla qualità generale del prodotto, proprio la sua eleganza può rappresentare un punto in favore di un dispositivo che vuole distinguersi dalla massa, giustificando anche una spesa elevata non solo a suon di specifiche tecniche da urlo, ma appoggiandosi sulla qualità costruttiva e sul design.

Hardware e Specifiche

Acemagic F1A è un mini PC, nel caso in cui non conosciate il significato di tale definizione, ricordiamo essere a tutti gli effetti un computer di piccole dimensioni, capace di mettere a disposizione del pubblico specifiche tecniche anche superiori alla fascia media del settore. In questo caso il fiore all’occhiello è chiaramente il processore, un Intel Core i9 di dodicesima generazione (modello i9-12900H), che viene affiancato da 32GB di RAM DDR4 ed una memoria interna SSD M.2 PCIe4 da 1TB. La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, parliamo comunque della più comune Intel Iris Xe, che spesso troviamo e vediamo sui notebook.

La scelta del top di gamma di casa Intel porta indubbiamente a performance incredibili per un mini PC, ha una frequenza di clock a 5GHz (turbo) con 24MB di cache L3, sul single core supera di 60 punti la versione precedente e di 1600 punti nel multi-core verificato con CPU-Z; volendo fare un rapido confronto con Intel Core i7, la CPU più diffusa in circolazione, sul single core sono 140 punti in più, sul multi-core addirittura 4500. Il calore dissipato dal processore (TDP) è di 45W, con 14 core e 20 threads, tutto questo per aiutarvi a capire le ottime potenzialità di un SoC che fa invidia anche ad alcuni notebook di fascia alta.

La configurazione punta forte anche sulla velocità di scrittura e di accesso ai dati, l’SSD da 1TB PCIe4 permette di accedere rapidamente a tutte le informazioni (fino a 5000MB/s), mentre i 32GB di RAM DDR4 garantiscono senza troppe difficoltà l’apertura di più applicativi in contemporanea, riuscendo così a gestire anche traffici di lavoro elevati. Stesse velocità per quanto riguarda la connessione alla rete, grazie alla piena compatibilità con WiFi 6 dual-band (a 2,4 e 5GHz) e l’ultimo bluetooth 5.2.

Ciò di cui non dovete assolutamente preoccuparvi è la rumorosità, è un mini PC estremamente silenzioso che riesce a raffreddare senza particolari difficoltà la CPU, l’SSD e la RAM, grazie a condotti d’aria separati, un design a nido d’ape (per quanto riguarda il dissipatore) ed una ingegnerizzazione davvero eccellente. Gli utenti interessati all’espansione delle capacità, devono comunque sapere che la RAM è suddivisa su due slot (16+16), ma può essere incrementata fino ad un massimo di 64GB, mentre è presente uno slot libero per l’SSD, fino ad un massimo di 2TB.

Connessioni

Uno degli aspetti più importanti di un qualsiasi mini PC, è sicuramente il numero di porte dislocato anteriormente e posteriormente. Nell’Acemagic F1A troviamo una disposizione classica con buona accessibilità e versatilità; nella parte anteriore sono disponibili una USB-C 3.2 Gen2, un jack audio da 3,5mm e ben due USB-A 3.2 Gen1. Spostando l’attenzione posteriormente, invece, ecco arrivare altre due porte USB-A 3.2 Gen2, un paio di HDMI ed una lan ethernet per il collegamento diretto alla rete internet.

Ciò che vogliamo sottolineare è la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea, così da riuscire a creare e gestire, date le ottime specifiche tecniche, un setup estremamente completo e funzionale, che possa sopportare carichi di lavoro importanti e stressanti. E’ quasi superfluo ricordare che Acemagic F1A, come tutti gli altri mini PC in commercio, non dispone di una batteria integrata, per questo motivo dovrà essere sempre collegato ad una presa a muro per garantirne il funzionamento.

Acemagic F1A – conclusioni

In conclusione Acemagic F1A è uno dei migliori mini PC attualmente disponibili sulla piazza, un prodotto completo in ogni sua parte che permette al consumatore di raggiungere funzionalità e prestazioni ben superiori alle più rosee aspettative, anche parlando di prodotti di fascia alta. I suoi punti di forza sono sicuramente molteplici, in primis partiamo dal design, la scelta di creare il giusto connubio tra scocca metallica e vetro resistente nella parte superiore è assolutamente vincente, poiché gli conferisce un’aura di eleganza, mantenendo comunque fisso l’obbiettivo sulla resistenza (bello pensare di avere poi la possibilità di personalizzare la parte superiore, rendendo il prodotto ancora più unico nel proprio genere). In secondo luogo non possiamo sicuramente trascurare la presenza di Intel Core i9 di dodicesima generazione, un SoC che molto spesso non viene inserito nemmeno in notebook da 2500 euro, capace di erogare una potenza di calcolo davvero impressionante, ancora meglio se affiancato dalla configurazione che Acemagic ha pensato per il proprio prodotto. L’ultimo aspetto riguarda chiaramente la connettività fisica, molto fornita e ben suddivisa tra le due parti del dispositivo, così da garantire al consumatore finale la giusta versatilità, e facilità di utilizzo.

Il sistema operativo è Windows 11, senza alcuna personalizzazione software, ciò sta a significare che l’utente si ritroverà ad avere a disposizione una soluzione classica, sulla quale potrà andare a tutti gli effetti ad installare i software più amati e desiderati. Al momento sul mercato lo potete trovare in due colorazioni, Nero Grafite e Inchiostro Sakura, sebbene il più classico ed elegante sia appunto il Nero Grafite, non possiamo non farci attrarre dalla bellezza e dalla qualità di un Inchiostro Sakura che sembra innalzarne nuovamente il livello qualitativo.

Il prezzo di vendita, sul sito ufficiale, di Acemagic F1A è di 799 euro, ma applicando il codice ACEF1ATECNO, la spesa viene scontata di 184 euro, per arrivare a spendere 585 euro per il colore Nero, mentre 615 euro per il Rosa. Una cifra che per certi versi può sembrare elevata, soprattutto considerando il costo medio di un mini PC, ma che risulta essere più che adeguata per la qualità e la scheda tecnica di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione. L’acquisto può essere completato direttamente sul sito ufficiale di Acemagic, il pagamento viene effettuato con PayPal, con compatibilità anche con i principali metodi di pagamento, quali sono Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay o American Express, con l’aggiunta di Klarna per la rateizzazione della cifra da versare senza interessi. La consegna avviene direttamente presso il vostro domicilio in circa 10 giorni lavorativi, senza alcun pensiero riguardante eventuali dazi da pagare, in quanto già tutto incluso nella cifra effettivamente mostrata a schermo.

Acemagic, dal canto suo, mette a disposizione la garanzia di rimborso di 14 giorni per qualsiasi motivo, il classico diritto di recesso che l’utente può a tutti gli effetti andare ad esercitare nel momento in cui avesse un ripensamento sull’acquisto effettuato. Il prezzo di vendita, come era lecito immaginarsi, è comprensivo anche della garanzia legale della durata di 24 mesi, con tale garanzia si ha la certezza di poter assistere alla riparazione gratuita di ogni difetto di fabbrica (ma non i danni accidentali che vengono causati direttamente dai consumatori in fase di utilizzo, anche estetici).