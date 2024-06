Google non scherza quando si tratta di fare concorrenza nel mondo dello streaming musicale a pagamento. E ora, YouTube Music, il suo servizio dedicato allo streaming, sta facendo un passo avanti significativo anche sul fronte della sua versione web.

YouTube Music si aggiorna!

Negli ultimi tempi, chi accede a YouTube Music tramite il browser ha ricevuto un bel regalo: un aggiornamento che rende l’esperienza di ascolto ancora più fluida e intuitiva.

Cos’è di così speciale questo aggiornamento? Beh, finalmente la web app di YouTube Music sarà in grado di ricordare esattamente dove ti sei interrotto la volta precedente. Quindi, se stavi ascoltando la tua canzone preferita e hai chiuso il browser, non dovrai più cercare freneticamente il punto esatto in cui ti sei interrotto. La web app farà il lavoro per te.

E non è tutto qui. L’aggiornamento include anche la capacità di ricordare l’intera coda di riproduzione, sia che tu stia ascoltando album che playlist. Questo rende la web app di YouTube Music molto più simile alle sue controparti per dispositivi mobili.

Ma non tutto è rose e fiori. Alcuni utenti hanno segnalato piccoli problemi con l’ascolto dei podcast. Anche se la web app sembra in grado di ricordare l’episodio che si stava ascoltando, non sembra mantenere lo stato della riproduzione. Ma tranquilli, è probabile che si tratti solo di un piccolo bug che verrà risolto presto.

Per un’ascolto sempre migliore

Le novità sono in fase di distribuzione automatica tramite server, quindi non preoccupatevi se non le avete ancora notate sulla vostra web app di YouTube Music. Presto arriveranno anche da voi.

Insomma, sembra che YouTube Music stia mettendo davvero impegno nel migliorare l’esperienza degli utenti, anche per chi preferisce accedere al servizio tramite browser. Speriamo che questa sia solo l’inizio di ulteriori miglioramenti che renderanno l’ascolto di musica online ancora più piacevole e senza intoppi.