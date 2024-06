Samsung Galaxy Tab S9 FE è il tablet che viene considerato come la porta di accesso verso l’ecosistema dell’azienda sudcoreana, la più facile soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si volessero mettere le mani su un prodotto molto performante, e soprattutto perfettamente compatibile con la S Pen.

Il dispositivo in questione è dotato di un display da 10,9 pollici, dimensione classica per i prodotti di questo tipo, con tecnologia TFT LCD, supportata da un processore Samsung Exynos 1380, che presenta una configurazione di base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD). Molto interessante la batteria, componente da 8000mAh che garantisce lunghe sessioni di utilizzo, tanto da arrivare anche a 3 giorni consecutivi prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: offerte a non finire solo oggi

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende sull’acquisto del Samsung Galaxy Tab S9 FE, uno dei migliori tablet assolutamente in circolazione, che oggi è stato scontato del 29% rispetto al prezzo originario di listino, pari a 549 euro. La spesa che l’utente dovrà sostenere è tutt’altro che alta, se considerate appunto che basteranno 389 euro per approfittarne con garanzia della durata di 24 mesi. A questo link lo potete acquistare.

Avvicinandovi al prodotto dovete ricordare un paio di cose: la versione indicata nel nostro articolo è da ritenersi con sola connessione WiFi, ciò sta a significare che non presenta il carrellino delle SIM, nè è comunque compatibile con le SIM per connessione alla rete internet quando lontani da casa. All’interno della confezione sarà possibile trovare, oltre al tablet vero e proprio, anche il caricatore, il trasformatore per collegarlo direttamente alla presa a muro, una rarità al giorno d’oggi.