WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione particolarmente utile per chi preferisce inviare note vocali particolarmente lunghe. Meta sta effettuando diversi test sulla novità in questione, ma sembra che non sarà diffusa ovunque. Nel dettaglio, la nuova opzione permetterebbe agli utenti di inviare dei vocali più lunghi all’interno degli aggiornamenti di stato. Al momento è possibile inviare note di soli 30 secondi. Con il nuovo aggiornamento si arriverà invece ad un minuto, raddoppiandone la durata.

WhatsApp annuncia vocali più lunghi nello stato

Attualmente il nuovo aggiornamento è disponibile all’interno del Play Store di Android solo per alcuni utenti. Con l’introduzione di questa nuova funzione Meta punta a facilitare l’esperienza dei suoi utenti su WhatsApp. Il nuovo aggiornamento permetterà a chiunque voglia pubblicare delle note vocali aggiornamenti più lunghi. In questo modo non si è costretti ad optare per pubblicazioni brevi e consecutive. Inoltre, in questo modo gli utenti potranno condividere i propri aggiornamento di stato con i vocali in modo più semplice e veloce.

A tal proposito, WABetaInfo ha evidenziato, come anticipato, che la funzione non sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Come da consuetudine per Meta la funzione inizialmente verrà rilasciata solo per un gruppo ristretto di fruitori. In questo modo i test daranno risultati più immediati e permetteranno all’azienda di comprendere se è il caso di procedere con un lancio più ampio che coinvolga tutti gli altri utenti oppure no. Sarà dunque necessario attendere i primi risultati e feedback per conoscere le future evoluzioni della nuova funzione per l’introduzione di vocali più lunghi negli aggiornamenti di stato.

WhatsApp si impegna continuamente per fornire ai suoi utenti nuove funzioni ed aggiornamenti. Ciò prova l’intenzione dell’azienda di mantenere il proprio primato nel settore. La piattaforma, in questo modo, risulta essere sempre all’avanguardia e pronta a rispondere alle esigenze di tutti i suoi fruitori.