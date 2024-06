Si sta per espandere la nuova line up di prodotti appartenenti alla fascia medio-bassa del produttore tech Realme. Nel corso delle prossime settimane dovremmo infatti vedere arrivare in veste ufficiale un nuovo smartphone entry-level, ovvero il nuovo Realme C61. Quest’ultimo ha già ricevuto da tempo diverse certificazioni di rilievo. Nonostante questo, continuano ad arrivare ogni giorni tante nuove indiscrezioni e rumors sulle presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme C61, il nuovo entry-level è quasi pronto al debutto ufficiale sul mercato

Continuano ad arrivare nuovi rumors e indiscrezioni sul prossimo smartphone di fascia medio-bassa Realme C61. Quest’ultimo dispositivo continua infatti a ricevere certificazioni di un certo spessore, come ad esempio le certificazioni NBTC e GCF. Il nuovo device sarà dunque il successore del modello annunciato ormai diversi mesi fa sul mercato mobile.

Si parla in particolare della possibile presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una luminosità di picco di 450 nits. Anche su questo smartphone non manca una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo, pari a 90Hz. Tra le altre caratteristiche tecniche, si parla molto in giro della possibilità di un processore di casa Unisoc. Si potrebbe trattare del processore Unisoc T612.

Il nuovo smartphone a marchio Realme potrà inoltre contare sulla presenza di tutte le funzionalità introdotte sul sistema operativo, ovvero Android 14. Per quanto riguarda il comparto fotografico, quest’ultimo prevede un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore fotografico per gli scatti anteriori pari a 8 MP. L’autonomia dovrebbe essere infine affidata ad una batteria piuttosto capiente pari a 5000 mah. Non dovrebbe neanche mancare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 45W.

Insomma, non ci resta che scoprire gli ultimi dettagli del nuovo Realme C61 durante la presentazione ufficiale di Realme. Ricordiamo infatti che il suo debutto sul mercato mobile sembra pressoché imminente.