In questi giorni il catalogo di videogiochi messo a disposizione degli utenti su PlayStation Store si è ulteriormente ampliato. Il colosso giapponese Sony ha infatti da poco avviato la nuova campagna di sconti Days of Play. Con questa nuova promo, gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi anche piuttosto noti e a dei prezzi come sempre estremamente convenienti e scontati. Sono al momento proposti su PlayStation Store anche tanti videogiochi ad un prezzo inferiore ai 10 euro. Vediamo qui di seguito i videogiochi più interessanti.

PlayStation Store, al via la nuova promo di sconto Days of Play

Tra queste occasioni, c’è ad esempio il videogioco denominato Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Quest’ultimo viene infatti proposto sullo store ad un prezzo scontato di appena 9,99 euro al mese, contro il suo prezzo iniziale di 39,99 euro. Per questo videogioco, quindi, è stato proposto un notevole sconto pari al 75%. Ci sono poi ovviamente disponibili su PlayStation Store altrettante occasioni. Ve ne elenchiamo qui di seguito qualcuna.

• Little Nightmares II, proposto ad un prezzo di soli 9,89 euro grazie allo sconto del 67,%

• Mafia Definitive Edition, proposto ad un prezzo di soli 9,99 euro con uno sconto del 75%

• Star Wars Battlefront II, disponibile ad un prezzo scontato di soli 5,99 euro con uno sconto del 70%

• theHunter Call of the Wild passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Come sempre, questi sono solo alcuni dei videogiochi proposti al momento su PlayStation Store ad un prezzo inferiore ai 10 con la promo Days of Play. Vi invitiamo come sempre a visitare la pagina ufficiale per non perdervi nessuna occasione.