Sono emerse nuove e interessanti informazioni riguardo il prossimo smartwatch di punta di Samsung. Recenti rumor sul design del Galaxy Watch 7 Ultra hanno ceduto il passo a una nuova rivelazione: si chiamerà Galaxy Watch X. Il leak, condiviso da Tech Maniacs, non chiarisce le ragioni dietro questo cambio di nome. È ipotizzabile che Samsung voglia distinguersi dalla concorrenza.

Galaxy Watch X: ecco perché cambia nome

Nello specifico si tratta di creare una distinzione dall’Apple Watch Ultra. Ironia della sorte, l’azienda di Cupertino potrebbe chiamare il suo prossimo dispositivo proprio “Watch X”. La scelta del nome è cruciale. Quest’ultimo, infatti, contribuisce a creare un’identità forte e riconoscibile per il prodotto. Dunque, non è da escludere un ulteriore cambiamento di nome da parte di Samsung considerando la situazione che si sta delineando.

Oltre al nuovo nome, il leak rivela dettagli tecnici significativi sul dispositivo. La batteria, ad esempio, sarà protagonista di un notevole incremento. Quest’ultima, infatti, passerà dai 425mAh del Galaxy Watch6 Classic ai 587mAh del Watch X. Questo miglioramento potrebbe rivelarsi decisivo per il successo del prodotto di Samsung.

Una batteria di tali dimensioni consentirebbe allo smartwatch di raggiungere un’autonomia fino a 100ore con una singola carica. Si tratta di un risultato notevole che potrebbe essere reso possibile anche dal nuovo chipset Exynos W1000. Quest’ultimo è stato progettato per ottimizzare l’efficienza energetica del Galaxy Watch X. Economic Daily ha inoltre sottolineato che, se confermato, questo aumento della capacità della batteria migliorerebbe l’autonomia del dispositivo. Si tratterebbe, nello specifico, di un ampliamento del 20% rispetto alla generazione di smartwatch attuale.

Non resta quindi che attendere il Galaxy Unpacked di luglio. Durante l’evento, infatti, sarà possibile scoprire tutte le novità che Samsung ha in serbo per i suoi nuovi dispositivi indossabili. L’Unpacked si prospetta particolarmente interessante anche per le aspettative innalzate da tutti i possibili ulteriori annunci previsti.