Dopo una lunga attesa il prossimo medio di gamma di Samsung è stato presentato ufficialmente e mostra una caratteristica davvero impressionante, parliamo della batteria che arriva ad una capacità di ben 6000mAh, cosa che lo rende a tutti gli effetti un battery phone in grado di durare probabilmente più di un giorno acceso senza nessun problema.

Il prezzo anticipa quella che è la filosofia del device, ovvero un medio di gamma che però si comporta da premium, al cambio infatti il costo è di 480 euro, vediamo le specifiche tecniche ufficiali.

Specifiche tecniche

Display : Super AMOLED con diagonale da 6,6 pollici, Full HD+, refresh rate variabile massimo a 120 Hz, luminosità di picco 1.000 nit

: Super AMOLED con diagonale da 6,6 pollici, Full HD+, refresh rate variabile massimo a 120 Hz, luminosità di picco 1.000 nit Dimensioni spaziali : 162,3 x 78,6 x 9,1 mm

: 162,3 x 78,6 x 9,1 mm Peso totale : 222 grammi

: 222 grammi Moduli fotocamere : posteriori:

wide principale: 50 MP, apertura f/1.8, autofocus, stabilizzazione ottica (OIS)

ultra wide: 8 MP, apertura f/2.2, fuoco fisso

macro: 2 MP, apertura f/2.4, fuoco fisso frontale:

13 MP, apertura f/2.2, fuoco fisso

: SoC : Samsung Exynos 1380: CPU octa core da 2,4 GHz, GPU Arm Mali-G68 MP5 a 950 MHz

: Samsung Exynos 1380: CPU octa core da 2,4 GHz, GPU Arm Mali-G68 MP5 a 950 MHz Memorie e storage : 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino a 1 TB

: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino a 1 TB Capacità batteria : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Velocità ricarica : rapida a 25 watt

: rapida a 25 watt UI : Samsung One UI 6.1 su base Android 14

: Samsung One UI 6.1 su base Android 14 Connessioni supportate : 5G, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C 2.0

: 5G, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C 2.0 Altoparlanti stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Lettore di impronte digitali fisico laterale.

Come si evince dalla scheda tecnica il dispositivo garantisce di eseguire tutto senza problemi e impuntamenti, il tutto grazie ad un SoC prestante e caratteristiche in alcuni punti comuni ai device premium, in più Samsung garantisce 4 anni di updates del sistema operativo e 5 di aggiornamenti di sicurezza Android.

Non rimane dunque che attendere il lancio ufficiale sul mercato e vedere se arriverà anche in Italia e a che prezzo al netto di dazi su merce di importazione che graveranno.