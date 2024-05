Euronics è il campione della convenienza: scopri le sue OFFERTE

Con Euronics ogni giorno è sinonimo di convenienza! I suoi tantissimi prodotti, che spaziano dai dispositivi all’avanguardia di brand famosi alla tecnologia per la casa di più alto livello, lo rendono lo store ideale per trovare ciò che cerchi. Sai cosa lo rende tanto imbattibile? I suoi costi da urlo, che lo rendono un campione di risparmio. Grazie alle incredibili offerte del volantino e alle promozioni periodiche, puoi infatti risparmiare grosse somme di denaro ed acquistare il device dei tuoi sogni in sconto.

Euronics supera tutti i suoi competitor proprio con promozioni straordinarie! Mai visti prezzi tanto bassi su così tanti device diversi. Troverai laptop di ultima generazione, smartphone, aspirapolveri, asciugacapelli e smart TV che trasformeranno qualsiasi tua stanza in un vero e proprio cinema spettacolare. Come fare per acquistare? Ci sono due opzioni papabili. La prima, ovviamente, è quella di andare in uno store Euronics, guardare il prodotto con i tuoi occhi, chiedere assistenza agli addetti vendita e portare il tuo dispositivo a casa. La seconda, ideale per chi non ha tempo o per chi abita fuori mano, è quella di comprare ciò che vuoi sul sito online di Euronics. Basta semplicemente scegliere esattamente quel che ti serve, metterlo nel carrello e in poco tempo sarà tuo.

Il volantino Unieuro ti farà urlare di gioia come allo stadio

Sul volantino Euronics ti aspettano promozioni superlative su così tanti prodotti che è difficile elencarne tutti. Sappi che hai tempo fino al 5 giugno per approfittarne, quindi ricorda questa data se non vuoi perdere le sue favolose offerte. Desideri magari un nuovo smartphone ma sei indeciso sul modello? Euronics ti propone parecchie opzioni allettanti tra cui scegliere. Potresti acquistare il magnifico Samsung Galaxy S23 in esclusiva a soltanto 649,00€, oppure il Samsung Galaxy A25 5G a soli 289,00 €. Vorresti provare un altro brand? Potresti considerare il Realme C67 ad appena 199,00 € o lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ al prezzo conveniente 439,00 €. Se anche questi modelli non ti convincono, ci sono altre opzioni come l’Oppo Reno 10 5G a soltanto 349,00 €.

Oltre agli smartphone, Euronics ti regala diverse opzioni di acquisto su molti smartwatch Apple. Puoi optare per esempio per l’Apple Watch Series 9 che costa soltanto 379,00 € o, con più budget a disposizione, prendere il modello Watch Ultra 1 a 649,00 €. Ancora troppo costosi? C’è per te anche l’Apple Watch SE GPS al prezzo molto appetitoso di 229,00 €. Ti consigliamo di guardare per bene anche le promozioni dedicate alle tante tv che troverai nel volantino proprio qui sotto o cliccando qui andando sul sito Euronics.