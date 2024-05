A quanto pare in casa tira aria di rinnovamento, sembra infatti che l’emittente nazionale sia in procinto di cominciare il passaggio delle proprie frequenze dal DVBT al DVBT2, il nuovo standard per la trasmissione dei canali digitale terrestre che consente un incremento di prestazioni non indifferente grazie alle nuove frequenze utilizzate.

Sostanzialmente il DVBT2 è la naturale evoluzione dello standard precedente e consente una trasmissione dei canali televisivi ad una risoluzione più elevata con un frame rate più elevato e soprattutto elimina ogni forma di interferenza tra le varie frequenze migliorando la qualità di trasmissione anche indipendentemente dalle condizioni metereologiche, ciò si traduce in canali chiari e limpidi senza nessun tipo di problema allegato al maltempo.

Rai brucia la tappe

Il passaggio a questa nuova tecnologia sarebbe dovuto essere graduale, Rai ha però deciso di bruciare le tappe ed ecco che il tutto si farà a partire dal prossimo 28 agosto, inizialmente ciò partirà per Rai 1, Rai 2 e la parte nazionale di Rai 3, i quali vedranno dunque lo switch al nuovo standard televisivo, per poter continuare a vedere questi canali dunque dovrete utilizzare una televisione compatibile, per vedere se la vostra TV è compatibile vi basterà recarvi al canale 558 del digitale terrestre, se riuscite a visualizzarlo allora la vostra TV supporta il DVBT2.

Se invece la vostra televisione non dovesse risultare compatibile la soluzione è molto semplice, vi basterà acquistare un digitale terrestre esterno compatibile e connetterlo tramite ingresso video alla vostra televisione.

Dunque segnate la data, il 28 agosto sarà il giorno del passaggio al nuovo standard televisivo, di conseguenza inizierà lo switch delle frequenze che piano piano nel corso dei prossimi anni porterà al totale abbandono della tecnologia DVBT, switch pensato anche per liberare tutte le frequenze necessarie all’introduzione della tecnologia 5G che sfrutterà le frequenze del DVBT liberate al momento.