Kia EV3: il SUV elettrico con piattaforma ACP basata su webOS di LG

Quante innovazioni ci sono nel mondo dell’automobile elettriche? Molte, tante, infinite. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo di cui parlare. Stavolta tocca di un nuovo modello di casa Kia, la EV3. Si tratta di un SUV compatto che donerà a chiunque avrà la possibilità di guidarlo un’esperienza fantastica, avanguardistica grazie alla piattaforma Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS di LG.

La Kia EV3 ha qualcosa di speciale, qualcosa di mai visto sino ad ora. Essa sarà la prima auto elettrica che avrà un’interfaccia utente LG, che allo stato originale era stata sviluppata per le TV. In tal modo, su questa vettura, si potrà godere dell’esperienza dell’intrattenimento che avremmo normalmente a casa ma sui comodi sedili della EV3. Questa partnership tra Kia e LG cerca proprio di trasformare l’automobile in una specie di spazio abitativo su ruote. I passeggeri avranno così la possibilità di godere di viaggiare e di guardare contenuti come se fossero in prima classe su un aereo di lusso.

Cosa porta di tanto innovativo l’interfaccia LG sul modello KIA?

La piattaforma webOS di LG regala a chi siede nella EV3 l’accesso a molteplici app e a moltissimi contenuti, tra cui servizi di streaming come Netflix, YouTube e persino piattaforme di social media. Si potrà persino giocare viaggiando (ovviamente non chi guida)! Grazie alla collaborazione tra LG e Kia, l’EV3 presenta un’esperienza di intrattenimento davvero mai sperimentata. La piattaforma presenta poi LG Channels, un sistema ottimizzato per l’uso in auto, che offre accesso a oltre 80 canali, aggiornamenti e tanti titoli on-demand, tra cui film, serie TV e programmi per bambini.

La Kia EV3 non è solo intrattenimento, ma è anche un auto dalla guida ecologica, disponibile in due versioni a seconda della batteria e dell’autonomia che si va a scegliere. La versione Standard Range ha un’autonomia di 410 km e una batteria da 58,3 kWh, mentre la versione Long Range presenta un’autonomia estesa fino a 560 km con una batteria da ben 81,4 kWh. La società purtroppo non ha ancora condiviso il prezzo. L’unica cosa che sappiamo è che sarà compatibile con gli incentivi del governo.