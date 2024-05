Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Motorola. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo smartphone pieghevole Motorola Razr 50. Di quest’ultimo abbiamo già qualche informazione, dato che qualche tempo fa era stato avvistato sul portale cinese TENAA. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone in questione è stato avvistato anche sul portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Motorola Razr 50, nuovi dettagli grazie al portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone pieghevole di Motorola è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Razr 50. Grazie ai nuovi benchmark appena pubblicati, ora sappiamo quale processore dovrebbe esserci a bordo.



In particolare, sembra che a bordo ci sarà un processore da 2.0Ghz. Molto probabilmente, si tratta del soc MediaTek Dimensity 7300X e quest’ultimo dovrebbe essere accompagnato da una GPU Mali G615 MC2. In accoppiata, secondo i benchmark dovrebbero esserci almeno 6 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software installato a bordo, sembra che ci sarà l’ultima release Android 14.

Parlando invece di punteggi, il nuovo smartphone ha totalizzato 1033 punti in single core e 2751 punti in multi core. Questo è quello che ci ha confermato in queste ore il portale Geekbench. Ricordiamo però che lo smartphone è stato già avvistato tempo fa sul portale cinese TENAA. Vi riassumiamo qui di seguito tutte le presunte specifiche tecniche del prossimo Motorola Razr 50.

• Display interno con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.9 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Display esterno con tecnologia OLED con una diagonale pari a 3.6 pollici in risoluzione 1056 x 1066 pixel

• Processore MediaTek Dimensity 7300X

• Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e sensore grandangolare da 13 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP

• Batteria con una capienza di 3950 mah con supporto alla ricarica rapida Turbo Power da 33W

• Sistema operativo Android 14