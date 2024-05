Dopo un periodo di relativo silenzio ecco alcune nuove info sul prossimo device di Motorola, stiamo parlando di Razr 50, quest’ultimo è stato approvato da TENAA, l’ente cinese che si occupa di telecomunicazioni e che acconsente alla commercializzazione di un dispositivo in Cina e la cui scheda di approvazione ci consente di avere qualche info in più sui device.

Immagini e specifiche

TENAA ha certificato tale modello con la sigla Motorola XT2453-2, si tratta in tutta probabilità del Razr 50 Base dal momento che le specifiche della CPU non sono da modello top di gamma assoluto, sebbene la certezza ancora non l’abbiamo.

Motorola Razr 50:

dimensioni spaziali : 171,3 x 73,9 x 7,2 mm

: 171,3 x 73,9 x 7,2 mm Peso : 188 grammi

: 188 grammi Display Interno: OLED con diagonale di 6,9 pollici, Full HD+ (1.080 x 2.640 pixel) Esterno: OLED con diagonale da 3,6 pollici, risoluzione 1.056 x 1.066 pixel

Capacità batteria : 3.950 mAh (due moduli da 1.075 e 2.875 mAh ciascuno)

: 3.950 mAh (due moduli da 1.075 e 2.875 mAh ciascuno) SoC: octa core con clock di 2,5 GHz

octa core con clock di 2,5 GHz Tagli RAM : 8, 10, 12, 16 GB

: 8, 10, 12, 16 GB Storage : 128, 256, 512 GB o 1 TB

: 128, 256, 512 GB o 1 TB Fotocamere posteriori: 50+13 MP frontale: 32 MP.



Motorola Razr 50 Ultra:

Ovviamente è stata certificata anche l’altra variante con codice modello XT2451-4, la quale monterà la CPU seconda di gamma della serie Qualcomm, più che sufficiente a muovere un dispositivo con le caratteristiche di Razr 50 Ultra.

Dimensioni spaziali : 171,4 x 73,9 x 7 mm

: 171,4 x 73,9 x 7 mm Peso totale : 189 grammi

: 189 grammi Display Interno: OLED con diagonale di 6,9 pollici, Full HD+ (1.080 x 2.640 pixel) Esterno: OLED con diagonale di 4 pollici, 1.272 x 1.080 pixel

Capacità batteria : 3.830 mAh (due moduli da 998 e 2.832 mAh ciascuno)

: 3.830 mAh (due moduli da 998 e 2.832 mAh ciascuno) SoC: octa core da 3 GHz, probabilmente lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm

octa core da 3 GHz, probabilmente lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm Tagli RAM : 8, 12, 16, 18 GB

: 8, 12, 16, 18 GB Storage : 128, 256, 512 GB o 1 TB

: 128, 256, 512 GB o 1 TB Fotocamere posteriori: 50+50 MP, zoom ottico 2x frontale: 32 MP.



Le immagini pubblicate non sono le migliori dal momento che sono a schermo spento, ciò non toglie che dimostrino come effettivamente seguendo quanto dichiarato da Motorola, i due device convergeranno piuttosto che essere radicalmente diversi come in passato, non resta che attendere la presentazione ufficiale.