Esselunga è un supermercato è vero, ma è anche molto di più. Si tratta di uno store avente milioni di possibilità di risparmio e non solo sui prodotti alimentar come magari potresti pensare. La catena tanto famosa nel nostro Paese con moltissimi negozi sparsi per tutto il territorio propone molte più tipologie di prodotti di quanto tu creda, variando dai libri ai dispositivi tecnologici migliori che potresti trovare come tanti. Insomma, di certo non si può dire che sia un semplice supermarket no?

Sia sugli scaffali degli store Esselunga che nelle pagine del suo sito web, troverai una vasta gamma di dispositivi tecnologici a prezzi eccezionalmente competitivi. Smartphone, TV e laptop sono ora a costi così scontati che non approfittarne non sarebbe molto intelligente! Le promozioni mensili di Esselunga rendono la tecnologia di alta qualità accessibile a tutti. E sai qual è l’offerta più sensazionale del momento? Beh, continua a leggere e lo scoprirai immediatamente.

Samsung Galaxy A25 in sconto super PAZZO solo da Esselunga

La promozione più straordinaria che trovi ora da Esselunga riguarda uno stupendo smartphone Samsung. Trattasi precisamente del modello SAMSUNG GALAXY A25. Questo device eccezionale è ora disponibile negli store ad un prezzo molto inferiore rispetto a quanto lo pagheresti di solito. Ma fai attenzione, questa offerta esclusiva è valida solo in negozio, purtroppo non lo puoi acquistare sul sito a differenza di altri prodotti.

Il SAMSUNG GALAXY A25 possiede un potentissimo display Super AMOLED dalla grandezza eccezionale di ben 6,5″. Il suo schermo regala a chi lo acquista colori vividi e brillanti, perfetti per guardare video e persino per giocare. Funziona con il sistema operativo Android 14, il che garantisce un utilizzo del dispositivo semplificato e multitasking. Questo smartphone è alimentato poi da un potente processore Octa Core Exynos 1280 e dispone di una memoria RAM da 6 GB, così da assicurare prestazioni perfette anche quando si utilizzano app di un certo livello.

Quanto costa questo straordinario smartphone dalle tante qualità? Il SAMSUNG GALAXY A25 è in vendita da Esselunga al prezzo promozionale di appena 199 euro. Davvero un occasione sensazionale! Corri in uno store, il più vicino a te, e approfittane prima che l’offerta giunga al termine. Per ulteriori informazioni e per scoprire altre promozioni ti consigliamo di far visita il sito ufficiale di Esselunga.