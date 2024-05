Sono in arrivo notizie poco rassicurante per gli utenti WindTre. L’operatore telefonico, infatti, ha annunciato nuove rimodulazioni tariffarie per alcune delle sue offerte mobili. Sono previsti aumenti mensili a partire dal 10 luglio 2024. Ci sono però delle alternative e alcune possibili compensazioni disponibili per gli utenti coinvolti.

La comunicazione ufficiale è arrivata sul sito web di WindTre. Al momento l’operatore non ha specificato quali saranno le offerte coinvolte. È però certo che gli utenti che subiranno i rincari riceveranno una notifica ufficiale tramite SMS.

WindTre annuncia nuovi rincari per le offerte mobili

I clienti interessati dalle rimodulazioni avranno due opzioni. Chi accetterà l’aumento tariffario di 2 euro al mese riceverà un incremento del traffico dati disponibile. Tale incremento varierà da un minimo di 30 GB fino a dati illimitati alla massima velocità disponibile, che potrebbe includere anche il 5G, anche se questo aspetto non è stato chiarito completamente.

I clienti hanno a loro disposizione anche la possibilità di non accettare l’aumento tariffario. In questo caso, riceveranno un aumento di 1 GB di traffico dati al mese o 50 SMS aggiuntivi al mese senza variazione della tariffa mensile. Per accedere a tale opzione bisognerà inviare un SMS al 40400 scrivendo il testo “OPTIN“.

Gli utenti coinvolti hanno il diritto di recedere senza alcun costo aggiuntivo. Bisognerà inoltrare la richiesta a WindTre di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione. I clienti possono esercitare il diritto di recesso attraverso diversi canali. La prima possibilità riguarda l’invio di una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano (MI). Oppure è possibile inviare una PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it. Con la terza opzione sarà possibile chiamare il Servizio Clienti al 159 per inoltrare la propria richiesta. Infine, si può recedere il contratto recandosi nei punti vendita WindTre o compilando l’apposito form disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore.