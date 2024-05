Xiaohong da 504 Qubit: il chip sviluppato in Cina più grande di sempre

La Cina, ormai si sa, non smettere mai di sorprendere, qualsiasi sia il campo si prenda in considerazione. Stavolta tocca alla creazione dei chip quantistici, dove gli scienziati del paese hanno creato un dispositivo speciale dalla bellezza di 504 qubit, il più grande mai realizzato nel Paese. Il Chip “Xiaohong”, cosa grandiosa, verrà reso disponibile a tutti i ricercatori del mondo. Come? Tramite la sua condivisione su cloud computing quantistico. In tal modo chiunque vi potrà accedere e sfruttarlo per la ricerca scientifica.

Gli esperti del Centro per l’Eccellenza in Informazione Quantistica e Fisica Quantistica hanno creato questo chip proprio con l’intento di renderlo usufruibile. Hanno studiato il design del dispositivo in modo che esso migliori la gestione e l’interazione dei qubit nei computer quantistici. Con questa particolare accortezza, il chip permetterà di affrontare compiti sempre più complessi attraverso una maggiore semplicità.

Come modificherà questo chip il futuro dell’informatica quantistica?

QuantumCTek, una delle principali aziende di calcolo quantistico in Cina, sarà la prima a ricevere questo innovativo chip. Tramite la collaborazione con il China Telecom Quantum Group, aggiungeranno il chip in un nuovo computer quantistico. Questo sistema avanzato sarà poi reso disponibile su una piattaforma di cloud computing sviluppata dal China Telecom Quantum Group, facilitando la ricerca su problemi e algoritmi di valore pratico.

Il vice direttore generale del China Telecom Quantum Group Wang Zhen crede che il nuovo chip permetterà ad utenti diversi di poter effettuare ricerche in maniera più efficiente. Il suo uso andrà anche ad accelerare l’applicazione del calcolo quantistico portandolo al di fuori della semplice teoria. L’accesso a Xiaohong via cloud è destinato a promuovere lo sviluppo di sistemi di misurazione e controllo del calcolo quantistico su larga scala. Portandolo su una scala più ampia, tale tecnologia diverrà accessibile ai ricercatori di tutto il mondo.

Il chip Xiaohong non è destinato alla competizione diretta con gli altri sistemi più avanzati provenienti dagli Stati Uniti, il Quantum Condor da 1.121 qubit di IBM resterà un chip a sé stante. Lo Xiahong però sarà comunque un’invenzione importantissima sia per la Cina che per gli esperti del tutto il mondo grazie al sistema di collaborazione internazionale.