EVO 30 è l’offerta ideale per chi cerca un piano mobile con 30 GB al mese sulla rete 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, tutto a soli 6,90 € al mese. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese senza costi aggiuntivi e senza modifiche alle tariffe, come ha sempre fatto CoopVoce. Non sono previsti vincoli, e i servizi inclusi come l’hotspot e l’assistenza tramite app o chat rendono EVO 30 una scelta conveniente.

Come attivare l’offerta CoopVoce EVO 30

Attivare EVO 30 è facile: basta richiederla online e scegliere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se opti per la spedizione a domicilio, il costo di attivazione è di 10 € e comprende sia la spedizione che l’attivazione. In alternativa, puoi ritirare la SIM in negozio con un costo di attivazione di 10 € o, se sei già cliente CoopVoce, attivare l’offerta al costo di 9,90 €, scalato dal credito residuo.

Una volta attivata, la SIM offre vantaggi immediati: minuti illimitati verso tutti i numeri, senza scatto alla risposta, e traffico dati a velocità 4G. Al termine dei 30 GB inclusi, il traffico internet viene bloccato. Gli SMS in eccesso sono tariffati secondo il piano base, garantendo così una gestione semplice e chiara del piano.

EVO 30 è attivabile fino al 8 gennaio 2025, con rinnovo mensile che avviene automaticamente, sempre a 6,90 €, a condizione che il credito sulla SIM sia sufficiente. In caso contrario, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. È possibile riattivarla tramite una ricarica entro il termine del periodo di sospensione.

Infine, per chi viaggia nell’Unione Europea, i minuti, gli SMS e fino a 8 GB di dati sono utilizzabili senza costi aggiuntivi, con la possibilità di navigare a consumo a tariffe vantaggiose una volta esaurito il limite di dati. Tuttavia, l’offerta non è valida per traffico internazionale o extra UE.