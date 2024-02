Iliad batte CoopVoce e VODAFONE: la Giga 150 offre un gran REGALO

Come sempre, non poteva mancare anche a febbraio l’offerta migliore di Iliad, che questa volta risulta un piacevole ritorno. Dopo aver visto tante altre opportunità lanciate da questo gestore, è tempo di raccogliere quella che probabilmente gli ha portato più utenti.

Sul sito ufficiale è disponibile la Flash 200 con minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 200 giga con rete 5G. Il prezzo è come sempre quello di 9,99 € al mese per sempre.

Iliad e le sue offerte BOMBA, la migliore resta la Flash 200 anche a febbraio

Come detto, questa offerta è la migliore del momento e anche a febbraio è disponibile sul sito ufficiale per tutti gli utenti provenienti da tutti i gestori.

Ricordiamo che c’è anche un prezzo per il costo di attivazione da pagare, ma solo la prima volta. Gli utenti saranno tenuti a versare la cifra di 9,99 €. La prima ricarica sarà quindi almeno di 20 € per riuscire a sostenere il prezzo mensile e l’attivazione.

Oltre a tutti i benefici che si possono avere dai contenuti e dal prezzo di questa fantastica offerta che si ripropone, c’è anche dell’altro. Ci sono tutti quegli aspetti collaterali che bisogna conoscere per completezza, come ad esempio la questione che riguarda il 5G.

Questo standard di rete è praticamente gratuito per tutti e Iliad non chiederà mai alcun costo aggiuntivo, neanche in futuro. Con tutte le offerte più costose infatti il celebre gestore è solito offrire questo regalo, che dunque non poteva mancare all’interno della Flash 200. Ovviamente avere uno smartphone che abbia all’interno questa caratteristica è fondamentale, altrimenti si navigherà con il 4G, ugualmente potente, di Iliad.

Ci sono tanti altri benefici dovuti ai servizi inclusi nelle offerte, ma anche un’altra cosa da sapere: con questa soluzione, grazie al suo prezzo di 9,99 €, si può accedere ad un’ulteriore offerta. Iliad concede a tutti gli utenti che hanno un’offerta con questo prezzo di avere uno sconto sulla promo in fibra ottica, facendola costare così solo 19,99 € per sempre.