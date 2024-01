Huawei ha annunciato la nuova serie nova 12, comprendente quattro modelli: nova 12, nova 12 Lite, nova 12 Pro e nova 12 Ultra. Ci concentreremo sui modelli Pro e Ultra.

Huawei serie Nova 12, lusso e performance

Il nova 12 Ultra vanta uno schermo OLED LTPO da 6.76 pollici con refresh rate da 1-120Hz e una risoluzione di 2,776×1,224 pixel. Presenta una fotocamera frontale doppia con un’unità da 60 MP e un’unità da 8 MP per i ritratti. Il retro è rivestito in similpelle con impresso il marchio Huawei e ospita un modulo fotocamera ellittico con un LED flash, un sensore di messa a fuoco laser, una fotocamera principale da 50 MP e un’ultrawide da 8 MP.

Il dispositivo funziona su HarmonyOS 4 e offre fino a 1 TB di archiviazione, alimentato dal presunto processore Kirin 9000S. Caratteristiche aggiuntive includono chiamate e messaggi satellitari supportati da un sistema di messaggistica satellitare Beidou, un’impronta digitale nel display, GPS dual-band, NFC e altoparlanti stereo. La batteria da 4,600 mAh si ricarica tramite una porta USB-C a 100W.

Il nova 12 Pro condivide molte specifiche con l’Ultra, ma offre una variante di colore aggiuntiva, un peso leggermente inferiore (198 g rispetto a 201 g) e una struttura posteriore priva di similpelle. Il modello Pro è disponibile con opzioni di archiviazione da 256 GB e 512 GB, mentre il modello Ultra offre opzioni da 512 GB e 1 TB.

Date di rilascio e disponibilità sul mercato

Il Huawei nova 12 Ultra è disponibile a un prezzo di partenza di 4.699 CNY per la variante da 512 GB e 5.499 CNY per quella da 1 TB. Il Huawei nova 12 Pro ha prezzi iniziali di 3.999 CNY per la variante da 256 GB e 4.399 CNY per quella da 512 GB. Entrambi i modelli sono in pre-ordine in Cina con disponibilità a partire dal 5 gennaio 2024 per il Pro e dal 12 gennaio 2024 per l’Ultra.