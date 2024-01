CoopVoce, la EVO 200 con tutto incluso è disponibile

Quando entra in gioco un gestore potente come CoopVoce, la strada da percorrere diventa molto più tortuosa per gli altri. Questa azienda ha dimostrato ancora una volta di poter fare grandi cose, come si può vedere infatti sul suo sito ufficiale.

La sua strategia è quella di acquisire quanti più nuovi utenti possibile per bilanciare l’eventuale perdita di altre persone. L’obiettivo è quindi pronto per essere raggiunto questa volta peraltro con offerte molto interessanti che fanno parte di una vecchia linea. Si tratta delle EVO che sono state rinnovate per l’occasione, in modo da chiudere alla grande questo 2023. Al loro interno ci sono tutti i contenuti che servono per non avere alcun tipo di pensiero: minuti, messaggi e giga.

CoopVoce: la EVO 200 domina ancora una volta, ecco cosa include al suo interno

Per riuscire a battere un gestore come CoopVoce servirebbe attualmente qualcosa di impossibile vista la presenza della EVO 200. Questa soluzione include davvero tutto al suo interno e lo fa per pochi euro mensili come sempre. Direttamente sul sito ufficiale potete scoprire tutti gli aspetti in maniera precisa, ma per grandi linee tutto sembra essere chiaro.

La EVO 200 di CoopVoce include al suo interno messaggi, minuti e giga. Più precisamente ecco minuti senza senza limiti verso chiunque, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga per navigare in 4G tutti i mesi sul web. Il prezzo mensile sarà di 7,90 €. Il costo da pagare per l’attivazione è di 10 € solo la prima volta. Ricordiamo che una volta scelta questa offerta, il prezzo non cambierà mai mai.