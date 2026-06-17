Kodak Charmera, le nuove colorazioni Millennium Edition in stile anni 2000

La Kodak Charmera arriva sul mercato con sette nuove colorazioni, ribattezzate Millennium Edition, dopo un primo anno che ha trasformato questa piccola fotocamera in un fenomeno social. La macchina super compatta, che riprende il design della storica usa e getta Kodak Fling di fine anni ’80, ha conquistato soprattutto i più giovani, mandandola spesso in sold out e diventando uno di quei prodotti di cui si parla parecchio in rete.

Il successo, a guardarlo bene, non era così scontato. Una fotocamera dichiaratamente vintage, in un’epoca in cui basta uno smartphone per scattare di tutto, sembrava un’idea controcorrente. E invece ha funzionato. La Charmera è piaciuta proprio per quel suo gusto retrò, per la dimensione minuscola e per un sistema di vendita che ha aggiunto un pizzico di gioco all’acquisto.

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Il meccanismo blind box e l’arrivo della Millennium Edition

Nella prima fase erano state proposte sette colorazioni, tra cui una più rara completamente trasparente, vendute con la formula del blind box. Funziona così: comprando la fotocamera non si può scegliere la tinta, ne viene spedita una a caso e il cliente la scopre soltanto aprendo la confezione. Un piccolo azzardo che ha contribuito non poco a creare attesa e collezionismo intorno al prodotto.

Adesso Reto, la società che oggi controlla il marchio Kodak, ha deciso di rilanciare con altre sette varianti. Stavolta però l’ispirazione cambia direzione. Si lasciano alle spalle gli anni ’80 per guardare ai primi anni 2000, da cui il nome scelto, Millennium Edition. La differenza si vede subito: finiture metalliche, colori lucidi, quel mood un po’ kitsch e un po’ affascinante delle compatte digitali di quel periodo.

È un’operazione che gioca tutta sulla nostalgia, e su un pubblico che quegli anni magari non li ha nemmeno vissuti ma li trova irresistibili dal punto di vista estetico. Le nuove colorazioni della Kodak Charmera seguono insomma la stessa logica che ha decretato la fortuna delle prime, puntando sull’effetto sorpresa e sul fascino di un oggetto pensato per essere mostrato, condiviso, collezionato.