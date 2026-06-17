Genesis svela Magma GT3 Concept alla 24 Ore di Le Mans

Genesis entra in una nuova fase del proprio percorso sportivo con il debutto nella classe Hypercar alla 24 Ore di Le Mans, accompagnato dalla presentazione mondiale della Magma GT3 Concept. L’evento rappresenta un passaggio centrale per il Brand coreano, che porta il linguaggio delle prestazioni dalla strada al mondo delle competizioni.

Sul circuito della Sarthe, Genesis Magma Racing ha mostrato la propria strategia per il futuro del motorsport, affiancando alla GMR-001 Hypercar due progetti dedicati alle alte prestazioni: la rinnovata Magma GT Concept e la nuova Magma GT3 Concept.

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La nuova fase sportiva di Genesis parte dalla Hypercar

La presenza alla 24 Ore di Le Mans segna il debutto di Genesis nella categoria regina del mondiale endurance. La vettura schierata da Genesis Magma Racing nella classe Hypercar è chiamata ad affrontare una delle competizioni più impegnative del panorama automobilistico internazionale. Il team ha già raccolto i primi risultati nel campionato FIA World Endurance Championship, conquistando punti nella gara di 6 Ore di Spa-Francorchamps durante la stagione d’esordio.

A Le Mans la priorità sarà completare le 24 ore di gara, mantenendo un alto livello di competitività e continuando il percorso di crescita della squadra. Secondo Genesis, il motorsport rappresenta un ambiente dove mettere alla prova tecnologie, affidabilità e capacità di sviluppo, elementi destinati a influenzare anche i futuri modelli stradali ad alte prestazioni.

Magma GT3 Concept porta il DNA racing nel futuro

La protagonista della giornata è stata la Magma GT3 Concept, una vettura sviluppata seguendo i regolamenti tecnici della categoria GT3. Il progetto nasce come studio indipendente e non deriva da modelli di produzione già esistenti.

La sportiva è stata progettata per esplorare nuove soluzioni dedicate alla pista, con un’impostazione focalizzata su efficienza aerodinamica e prestazioni pure. Il design presenta carreggiate allargate, uno splitter anteriore pronunciato, aperture per migliorare i flussi d’aria e una pinna aerodinamica integrata nelle portiere per ottimizzare il raffreddamento.

Sul retro troviamo una configurazione pensata per l’utilizzo in gara, con ala fissa, estrattore e soluzioni dedicate alla gestione termica, fondamentali nelle competizioni di durata. Accanto alla GT3, Genesis ha aggiornato anche la Magma GT Concept, una gran turismo a due posti che interpreta il concetto di lusso sportivo secondo il linguaggio stilistico del Brand.

Le proporzioni da vettura a motore centrale, i passaruota pronunciati e le superfici scolpite seguono la filosofia chiamata Athletic Elegance, mentre l’abitacolo propone un ambiente orientato al guidatore con elementi ispirati agli strumenti dei cronografi da corsa.

Motorsport e crescita internazionale del Brand

Il programma sportivo si collega direttamente alla strategia di espansione globale di Genesis, con particolare attenzione al mercato europeo. Il Brand prevede una crescita in diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna, oltre a nuovi ingressi programmati.

Durante il weekend di Le Mans, Genesis ha inoltre portato in scena due evoluzioni della X Gran Convertible Concept, arricchite da dettagli ispirati al programma Magma. Le vetture hanno mostrato interpretazioni differenti del lusso del marchio: una versione con livrea Liquid Titanium richiama il mondo delle competizioni, mentre quella Midnight Teal punta su un’atmosfera più elegante e raffinata.

Il progetto Magma diventa quindi il collegamento tra pista e strada, con l’esperienza maturata nelle competizioni destinata a influenzare design, tecnologie e sviluppo dei prossimi modelli Genesis. In Europa il percorso del Brand è già iniziato con una gamma composta da modelli elettrici come GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, accompagnata dall’apertura delle prime strutture commerciali dedicate.