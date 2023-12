A Natale Euronics ha in serbo grandissimi sconti per tutti gli utenti, infatti in questi giorni arriva il volantino che non riserva sorprese a coloro che vogliono acquistare nuovi prodotti, i prezzi sono bassi e convenienti, ed offrono ugualmente la possibilità di raggiungere un elevato livello di risparmio.

La campagna promozionale è disponibile praticamente ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da segnalare. Gli stessi ordini possono essere completati dagli utenti tramite il sito ufficiale, così saranno sicuri di avere accesso agli ottimi prodotti, senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriale.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale per avere ogni giorno i codici sconto gratis da utilizzare su Amazon, ed anche incredibili offerte gratis.

Euronics, un volantino così non si era mai visto prima

Fino al 24 dicembre sono davvero tantissimi gli sconti attivati da Euronics con la campagna promozionale SottoCosto, all’interno della quale ad esempio gli utenti possono trovare il Dyson V12 Detect Slim Absolute, con un prezzo finale di soli 499 euro.

Tornando invece a parlare di smartphone di ultima generazione, la scelta potrebbe ricadere direttamente su Xiaomi Redmi Note 12 Pro, nella variante 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, in vendita a 219 euro, passando anche per Realme 11 Pro+ 5G, un fratello maggiore che costa 419 euro, per poi tornare verso lidi più economici, come Realme 11 Pro, Realme C55, Realme C53, oppure anche Realme C51.

Il volantino Euronics è disponibile direttamente anche online sul sito ufficiale, ricordatevi solamente che, dato il suo essere un SottoCosto, le scorte potrebbero essere limitate.