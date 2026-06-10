realme 16 5G ufficiale: AI Portrait Master e batteria da 6550mAh

realme 16 5G arriva ufficialmente sul mercato italiano con l’obiettivo di portare funzionalità avanzate dedicate alla fotografia e alla creazione di contenuti in una fascia di prezzo accessibile. Il nuovo dispositivo introduce il concetto di AI Portrait Master, combinando strumenti basati sull’intelligenza artificiale, un comparto fotografico da 50MP e una batteria di grande capacità.

Ad accompagnare il lancio continua anche la collaborazione con Raphinha, già ambassador della serie realme 16 Pro, scelto dal brand per rappresentare una generazione sempre più orientata alla produzione di contenuti digitali, fotografie e video condivisi sui social.

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Fotocamere AI da 50MP e strumenti avanzati per creator

Il cuore dell’esperienza fotografica di realme 16 5G è rappresentato dal sistema Dual 50MP Portrait Camera, composto da una fotocamera frontale da 50MP e da un sensore posteriore Sony IMX852 da 50MP.

La fotocamera principale integra apertura f/1.8, autofocus e un sensore da 1/2.93 pollici, progettato per offrire immagini dettagliate e prestazioni affidabili anche in condizioni di illuminazione meno favorevoli. Sul fronte, la camera selfie punta a garantire una resa naturale dell’incarnato e una maggiore precisione nei dettagli del volto.

Tra le soluzioni più particolari introdotte da realme spicca il primo specchio selfie posteriore integrato nel settore, che permette di utilizzare la fotocamera principale per gli autoscatti visualizzando l’inquadratura in tempo reale. A supporto troviamo anche il sistema Aura Ring Flash, pensato per migliorare l’illuminazione durante gli scatti.

L’esperienza viene completata da strumenti software come AI Edit Genie, AI Inspiration, AI StyleMe, AI LightMe e AI Instant Clip, che consentono di modificare immagini e creare video brevi ottimizzati per la pubblicazione sui social network.

Air Design: leggero, sottile e con una batteria sorprendente

Uno degli aspetti centrali del nuovo smartphone è il design. realme 16 5G adotta infatti la filosofia Air Design, sviluppata per offrire un dispositivo compatto senza rinunciare all’autonomia.

Lo smartphone presenta uno spessore di appena 8,1 mm e un peso di 181 grammi, valori particolarmente interessanti considerando la presenza di una batteria da 6550mAh. Il pannello da 6,57 pollici è accompagnato da una cornice inferiore ultra sottile da 2,23 mm, mentre il retro utilizza la nuova finitura Aurora Wings, caratterizzata da effetti cromatici che variano in base all’incidenza della luce.

La batteria è supportata dal sistema Titan Long-Life Algorithm, che secondo il produttore permette di mantenere almeno l’80% della capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica completi. La ricarica rapida da 45W consente di raggiungere il 50% in circa 39 minuti, mentre la carica completa richiede 94 minuti.

Presente anche la funzione Bypass Charging, che alimenta direttamente la scheda madre durante le sessioni più impegnative riducendo il calore generato.

Resistenza IP69 e software ottimizzato con AI

Sul fronte della robustezza, realme 16 5G si distingue grazie alle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, che garantiscono protezione contro polvere, schizzi, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione.

A livello software debutta invece realme UI 7.0, supportata dal nuovo FLUX ENGINE, una piattaforma che combina ottimizzazioni di sistema e gestione intelligente delle risorse tramite intelligenza artificiale. Secondo il produttore, ciò consente uno scrolling delle applicazioni fino al 29% più fluido e una maggiore rapidità nelle operazioni quotidiane.

La piattaforma include inoltre una protezione della fluidità dichiarata fino a 72 mesi, con l’obiettivo di mantenere elevate le prestazioni nel lungo periodo.

Prezzi e disponibilità

realme 16 5G è disponibile da oggi nelle colorazioni Air White e Air Black.

La versione 6GB + 256GB ha un prezzo di listino di 379,99 euro, ma fino al 24 giugno può essere acquistata in promozione a 359,99 euro, con un risparmio di 20 euro.

La variante 8GB + 256GB viene proposta con un prezzo di listino di 399,99 euro, ma fino al 24 giugno è disponibile a 379,99 euro, permettendo di ottenere uno sconto di 20 euro presso i principali rivenditori autorizzati.