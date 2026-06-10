Kindle Scribe Colorsoft arriva in Italia: il primo Kindle a colori

Amazon amplia la propria offerta dedicata alla lettura digitale e alla produttività annunciando l’arrivo in Italia della nuova famiglia Kindle Scribe, composta dai modelli Kindle Scribe, Kindle Scribe senza luce frontale e dal nuovo Kindle Scribe Colorsoft, la prima versione a colori della serie.

La gamma è stata riprogettata per migliorare ergonomia, velocità e comfort d’uso, mantenendo la formula che ha contribuito al successo del dispositivo: unire in un unico prodotto un e-reader Kindle e un taccuino digitale dedicato alla scrittura, alla pianificazione e all’organizzazione delle idee. Con l’accesso diretto a milioni di libri disponibili sul Kindle Store e una serie di strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale, la nuova generazione punta a soddisfare le esigenze di chi cerca uno spazio dedicato alla lettura e alla produttività senza distrazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Kindle Scribe diventa più sottile, veloce e naturale

La nuova versione di Kindle Scribe introduce un design ancora più raffinato. Il dispositivo presenta uno spessore di appena 5,4 millimetri e un peso di circa 400 grammi, caratteristiche che ne facilitano l’utilizzo sia in mobilità sia durante lunghe sessioni di lettura e scrittura. Amazon dichiara un incremento delle prestazioni che porta a una velocità superiore del 40% nelle operazioni di scrittura e nel cambio pagina. A contribuire al miglioramento è il nuovo processore quad-core affiancato dalla tecnologia di visualizzazione Oxide.

Lo schermo da 11 pollici mantiene la finitura antiriflesso e introduce una superficie ruvida studiata per offrire una sensazione più vicina possibile alla scrittura su carta. La presenza di un numero doppio di LED assicura inoltre una distribuzione più uniforme dell’illuminazione, mentre la riduzione della parallasse migliora la precisione durante l’utilizzo della penna.

Kindle Scribe Colorsoft porta la scrittura a colori nell’ecosistema Kindle

La principale novità della gamma è rappresentata da Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello della famiglia capace di offrire un’esperienza di scrittura e lettura a colori.

Grazie alla tecnologia proprietaria Colorsoft e a un nuovo sistema di rendering sviluppato da Amazon, il dispositivo permette di utilizzare colori delicati e piacevoli alla vista senza compromettere il comfort tipico degli schermi Kindle.

ì L’obiettivo è consentire una gestione più intuitiva di note, evidenziazioni, progetti creativi e documenti, mantenendo allo stesso tempo un’autonomia che può raggiungere diverse settimane di utilizzo. L’assenza di notifiche e applicazioni invasive contribuisce inoltre a creare un ambiente dedicato esclusivamente alla concentrazione.

Intelligenza artificiale, note intelligenti e strumenti per la creatività

La nuova famiglia Kindle Scribe integra un sistema di taccuino intelligente che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’organizzazione dei contenuti.

Tra le novità troviamo Quick Notes, una schermata iniziale completamente rinnovata che consente di annotare rapidamente idee e appunti. I dispositivi supportano inoltre l’integrazione con Google Drive, OneDrive e OneNote, facilitando la gestione e la condivisione dei documenti.

Le funzionalità AI permettono di effettuare ricerche all’interno dei taccuini, generare riassunti e approfondire informazioni presenti nelle note archiviate. Per chi utilizza il dispositivo anche in ambito creativo sono disponibili 10 colori per la penna, 5 colori per l’evidenziatore e un nuovo strumento di sfumatura dedicato al disegno e agli schizzi. Completa l’esperienza una nuova area di lavoro che raccoglie libri, documenti e taccuini in un unico ambiente organizzato.

Prezzi e disponibilità

Tutti i modelli vengono forniti con penna premium inclusa, pronta all’uso senza necessità di ricarica o configurazione. Kindle Scribe con 32 GB di memoria è disponibile da oggi in Italia a partire da 519,99 euro.

Kindle Scribe Colorsoft con 32 GB di memoria viene proposto a partire da 649,99 euro. Per chi preferisce una soluzione più essenziale, Kindle Scribe senza luce frontale è disponibile al prezzo di 449,99 euro.