CoopVoce, ancora pochi giorni per avere la EVO 200 quasi GRATIS

C’è anche un altro aspetto che è complice del grande esodo che ogni mese vede tanti utenti cambiare provider, ovvero la semplicità nel cambiare. La portabilità oggi è molto più rapida rispetto ad alcuni anni fa, con i tempi che si sono ridotti e con le procedure che sono state nettamente semplificate.

CoopVoce dunque sta beneficando in pieno di questo periodo, riuscendo così a portare dalla sua parte tanti utenti consapevoli. Questi ultimi infatti sanno benissimo di risparmiare a lungo termine, ottenendo peraltro un numero di contenuti straordinariamente alto. Ad oggi sul sito ufficiale c’è un’offerta che incarna alla grande questi ideali e risponde al nome di EVO 200. Sottoscriverla è davvero facile visti i costi esigui e le procedure molto rapide, ma bisogna fare presto.ricordiamo infatti che si potrà attivare la promozione ad un prezzo speciale solo entro il prossimo 8 novembre 2023. Di tempo ce n’è insomma, ma non bisogna perderlo.

CoopVoce: sono tornati i contenuti della EVO 200, scade il prossimo 8 novembre 2023

Non è mai stato un problema per il provider virtuale rubare utenti ad armate come Iliad e Vodafone, che ormai non sanno come arginare il fenomeno.

Non serve discutere di quanto sia vantaggioso il prezzo di CoopVoce, in quanto chi sceglie questo gestore lo sa già. Oggi con soli 7,90 € al mese si può portare a casa un’offerta che nessun altro gestore mette a disposizione.

Si tratta della famosa EVO 200, proposta molto interessante siccome include minuti senza limiti e 1000 messaggi al suo interno. In realtà il pezzo forte corrisponde ai 200 giga in 4G che ogni mese si possono avere senza alcuna limitazione. Il costo di attivazione sarà di 10 €.