Kena Mobile costa 5 EURO al mese per sempre con tanti GIGA

L’obiettivo che in questo caso si prefissa un gestore virtuale forte come Kena Mobile è sicuramente quello di battere la concorrenza. Non sarà difficile farlo viste le promozioni disponibili sul sito ufficiale che sono ormai diventate delle vere e proprie star del web.

Il merito è dei prezzi che sono sempre più bassi, come nel caso della Promo TOP, oggi disponibile con un prezzo che va al di sotto dei 6 € mensili.

Kena Mobile batte la concorrenza con 100 giga al mese a 5 €

Al momento risulta difficilissimo battere i gestori virtuali e ancor di più Kena Mobile che è probabilmente uno dei più amati. Secondo quanto detto dal pubblico infatti è davvero impossibile trovare brutte sorprese dopo dopo aver sottoscritto una delle sue offerte mobili. Ora come ora sul sito ufficiale ci sono quelle più interessanti, tra cui una che sarebbe diventata la preferita degli utenti nell’ultimo periodo.

Si tratta della nuova Promo TOP, quella che garantisce il meglio ogni mese per pochi euro. La prerogativa principale di un gestore come Kena Mobile è sicuramente quella di permettere ai suoi utenti di pagare pagare poco avendo comunque tutto compreso. All’interno di questa soluzione è possibile trovare minuti, messaggi e connessione ad Internet, tutto in grande quantità.

Gli utenti che vogliono sottoscrivere questa soluzione potranno pagare solo 5,99 € al mese per sempre. Ma cosa c’è al suo interno? Ecco che si parte con minuti illimitati verso tutti i gestori, andando avanti con 200 SMS e terminando con 100 giga disponibili per navigare in 4G ogni mese.