Un sogno che si avvera, ottenere l’esenzione completa dal pagamento del canone Rai sembra per molti pura utopia, ma in realtà potrebbe diventare presto realtà, a patto che si rispettino determinati requisiti fondamentali per non sfociare nella totale illegalità della vicenda.

La prima cosa da sapere è un rapido accenno storico alla tassa, che venne introdotta negli anni ’70 per tutti i possessori di un televisore, come idea per generare un gettito fiscale da investire nel miglioramento dell’infrastruttura televisiva, creando a proprio volta una televisione di Stato. Il suo costo attuale è di 90 euro, viene rateizzato all’interno delle bollette dell’energia elettrica.

Canone Rai gratis, ecco la notizia più attesa del momento

La condizione affinché il canone Rai venga effettivamente addebitato è proprio il possesso di un televisore, ciò sta a significare che l’utente che non dispone in casa di un dispositivo simile, può tranquillamente presentare domanda di esenzione all’Agenzia delle Entrate. Per farlo dovrà inviare una autodichiarazione legalmente vincolante, con la quale appunto dichiara l’assenza del televisore, entro il 31 gennaio dell’anno in cui non si vuole pagare la tassa.

Solo gli over 75 con un reddito che non superi gli 8000 euro, comprensivo di tutti i membri dello Stato di Famiglia, possono continuare imperterriti a guardare la televisione e non pagare il canone rai. Anche in questo caso si tratta comunque di utenti che devono presentare la domanda entro e non oltre il 31 gennaio.