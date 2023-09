La TIM propone due fantastiche offerte per la Fibra di casa a prezzi ultra vantaggiosi e senza alcun costo di attivazione! La promozione, negli ultimi tempi, ha sbaragliato le offerte della concorrenza e per tale ragione è stata prolungata, ma domani, 10 settembre, scadrà. Occorre fare presto.

L’operatore telefonico offre sia servizi di telefonia mobile che di rete fissa con ottime tariffe, tutte consultabili sul sito ufficiale. Ma perché scegliere proprio questa?

I vantaggi delle offerte TIM per la fibra

Grazie a questa promozione, potrete attivare una connessione veloce e performante grazie alla fibra. Le offerte sono TIM WiFi Power Smart e la seconda TIM WiFi Power All Inclusive.

La prima, normalmente costa 30,90 euro al mese, ma per i clienti TIM mobile aventi un abbonamento che parte dai 9,90 euro potranno avere questa offerta a soli 24,90 euro al mese. Ovviamente, come detto all’inizio, senza costi di attivazione.

La promo contiene altri vantaggi come minuti illimitati verso tutti e internet senza limiti con una navigazione che raggiunge i 1 Gbps in upload e i 2,5 Gbps in download.

TIM WiFi Power All Inclusive è disponibile al prezzo di 34,90 euro al mese con il “Bonus rottamazione“. Si tratta di uno sconto sulla fibra di 5 euro al mese per due anni dall’attivazione, rottamando il vecchio modem o la linea ADSL.

Con quest’offerta avrete una navigazione a una velocità che arriva ai 10 Gbps in download e ai 2 Gbps in upload senza limiti. Da specificare che questo è possibile nei 30 Comuni in cui l’operatore ha inserito la rete FTTH XGS-PON. Come la precedente, avrete anche chiamate illimitate verso tutti i numeri, sia fissi che mobili. Inoltre, vi sarà consegnato un nuovo modem TIM 10 Gb.

Avete i minuti contati! Un avvertimento: prima di attivare un qualsiasi abbonamento controllate che nella vostra area di residenza sia disponibile la rete FTTH. Non tutti gli operatori ve lo specificheranno.