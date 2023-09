Ogni smartphone emette un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, un ammontare che varia in relazione a precise scelte da parte del produttore, il che può portare l’utente ad un maggiore assorbimento di energia elettromagnetica. Queste radiazioni possono essere pericolose per l’organismo, la stessa OMS le ha classificate come “possibili cancerogene”, e di conseguenza è bene sapere che è importante ridurre al massimo la possibile esposizione.

Dall’altro lato troviamo l’Unione Europea, sempre dalla parte della salute del consumatore, che si ritrova quindi ad avere imposto un limite massimo al SAR emesso dagli smartphone. Con SAR viene considerato il tasso di assorbimento specifico, ovvero il quantitativo effettivo di radiazioni che il nostro organismo si ritrova ad assorbire per unità di chilogrammo; onde evitare un quantitativo troppo elevato, come vi dicevamo l’Unione Europea ha deciso di imporre un SAR massimo di 2 W/kg, al contrario lo smartphone non sarà commercializzato.

Ricevete i codici sconto amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram, sul quale troverete anche tante offerte speciali.

Radiazioni elettromagnetiche, quali sono i modelli da evitare

Il modello più pericoloso è senza dubbio Motorola Edge, con un SAR pari a 1,78 W/kg, seguito da una coppia di dispositivi di vecchia data: OnePlus 6T, che si ferma a 1,55 W/kg, seguito da Sony Xperia XA2 Plus, con 1,41 W/kg. Come avete potuto voi stessi notare, sono tutti smartphone non particolarmente recenti, un forte segnale che le aziende stanno lavorando duramente per cercare di ridurre al massimo le emissioni di radiazioni, migliorando notevolmente la vita dei singoli consumatori.