Nei giorni precedente Marvel ha rilasciato un breve trailer aggiuntivo per la nuova stagione di Loki, la serie dedicata al dio dell’inganno che si ritrova a dover affrontare numerose vicissitudini a causa del frammentarsi della linea temporale, evento che lo porta a incontrare Sylvie ma anche Kang, portandolo a compiere scelte decisive e importanti che come vedremo alla fine della S1 comporteranno la morte di Kang e l’arrivo di tantissimi effetti collaterali.

Il trailer della S2

Il breve trailer inizia riprendendo palesemente il primo, salvo poi procedere seguendo una strada diversa con scene non viste, in primis abbiamo una scena che inquadra la cacciatrice B13 che nel precedente trailer proprio non si vedeva, per di più nella scena successiva abbiamo Mobius che intento a districarsi in precario equilibrio ha alle spalle uno sfondo che sembra quasi mostrare una ramificata linea temporale strozzarsi e avvitarsi su stessa sotto la spinta di un macchinario gigantesco, successivamente abbiamo una scena che mostra Loki e Sylvie insieme sgominare una banda di agenti della TVA sfruttando un potere combinato che come i più attenti avranno notato, scaturisce e si amplifica dalle loro mani strette assieme, dettaglio che può essere un chiaro richiamo alla precedente nonché inconclusa love story tra i due presente nella season 1.

Un’altra scena mostra invece Kang impugnare una componente sconosciuta ma che potrebbe costituire forse un pezzo del trono della navicella interuniversale usata da Kang per sportarsi tra gli universi, un po’ come visto in Ant-man: Quantumania.

Non rimane che attendere il 6 Ottobre, in attesa dell’arrivo del contenuto sicuramente sarebbe il caso di fare un rewatch della prima stagione.