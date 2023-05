sponsor

I Marvel Studios nell’ultimo decennio hanno offerto al proprio pubblico una quantità di contenuti cinematografici di altissimo livello, l’MCU ha infatti conquistato le sale di tutto il mondo grazie a film davvero impressionanti che hanno coinvolto generazioni intere, basti pensare a tutta la saga legata ad Avengers e alla fase 3 che ha lasciato un ricordo indelebile.

Negli ultimi anni abbiamo visto poi una fase di transizione che ha coinvolto l’introduzione di nuovi attori di altissimo livello ma allo stesso tempo un leggero declino nella qualità dei film che non mostravano più la serietà mista a drammaticità dei precedenti, elementi in grado di creare un coinvolgimento molto forte negli spettatori che avevano lasciato posto ad un umorismo a volte un po’ troppo esagerato, molti hanno dato colpa di questo cambiamento a Disney, la quale come ben sapete ha acquisito i Marvel Studios.

Dunque viene spontaneo chiedersi quali siano i migliori film e quale possa essere la classifica di gradimento, ebbene JustWatch ci ha regalato questa classifica, la quale include i migliori 30 film, vediamola insieme.

Primo posto a sorpresa

La classifica come potete ben vedere contiene delle soprese, infatti al primo posto abbiamo No Way Home, film godibile ma che aveva lasciato non poche perplessità a causa della natura forse un po’ troppo fan service che aveva un po’ denaturato la trama, al secondo posto come prevedibile abbiamo Endgame che ha conquistato davvero tutti, per il resto sono presenti molte altre sorprese con film che occupano posizioni che in pochi si sarebbero attesi.