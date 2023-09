Facebook e Instagram sono due dei social network più utilizzati al mondo. Gli utenti li usano quotidianamente da anni ma qualcosa sembra destinato a cambiare per sempre. Le due piattaforme sono sempre state gratuite per gli utenti e, con il passare del tempo, sono diventate delle vetrine pubblicitarie con inserzioni personalizzate in base alle preferenze degli utenti.

Questa scelta ha permesso a Meta di sostenere i costi di servizio e mantenere Facebook e Instagram totalmente gratuiti per gli utenti. Tuttavia, secondo una recente indiscrezione lanciata dal New York Times, sembrerebbe che Mark Zuckerberg abbia altri piani in mente per i social network.

Il fondatore di Meta potrebbe rendere Facebook e Instagram a pagamento. Questa notizia arriva ciclicamente ma questa volta sembra molto più reale. Al momento non è chiara la modalità del cambiamento, ma possiamo citare le informazioni trapelate da alcuni dipendenti.

Facebook e Instagram a pagamento? Per Mark Zuckerberg l’idea non è poi così lontana dal realizzarsi e infatti è quasi realtà!

Se le voci dovessero essere confermate, sui social network arriverà un abbonamento che permetterà di eliminare ogni forma di pubblicità. Inoltre, sembra che per gli abbonati verrà bloccato il tracciamento dei dati per una maggiore privacy.

Meta potrebbe lanciare il servizio inizialmente in Europa e poi estenderlo al resto del mondo. Il motivo di tale scelta sarebbe legato alle norme Comunitarie sui temi della privacy come il GDPR e i regolamenti europei sulla concorrenza nei mercati digitali (DMA) e nei servizi digitali (DSA).

Venendo meno gli introiti pubblicitari legati alla raccolta dei dati, Meta doveva trovare un modo per rendere sostenibile la fruizione dei servizi in Europa. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli su questa decisione e le tempistiche entro cui verrà adottata. Inoltre, un’altra incognita resta il possibile costo di abbonamento per poter usufruire di Facebook ed Instagram.