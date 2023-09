Da quanto tempo stavate aspettando di sentire parlare di bollo auto gratis, o di esenzione? scommettiamo tantissimo, oggi vi raccontiamo come fare per non pagare legalmente una delle tasse più odiate. La procedura richiede alcuni passaggi importanti, e lo diciamo subito, non è aperta proprio a tutti.

Con bollo auto si va ad identificare una tassa, introdotta negli anni ’50, con la quale lo Stato decise di creare un gettito fiscale proveniente da tutti i possessori di un mezzo su strada. L’idea originaria era quella di utilizzare tale denaro per migliorare la rete stradale, creando così una infrastruttura adeguata, che potesse accogliere correttamente la crescente richiesta dei consumatori.

Bollo auto, completamente gratis per questi utenti

Al giorno d’oggi pensare di assistere ad una totale e completa rimozione del bollo auto è davvero pura utopia, l’unica cosa a cui possiamo pensare realisticamente è un’esenzione mirata per incentivare l’acquisto di un’auto elettrica. Proprio nel 2023 sono stati lanciati nuovi incentivi in tale direzione, con la possibilità di non pagare il bollo auto per 3-5 anni, dal momento dell’acquisto della suddetta vettura.

La tassa, come ben sapete ormai, è regionale, e di conseguenza potrebbe presentare delle differenze di regione in regione, come anche il periodo di esenzione. Per questo motivo consigliamo caldamente di controllare il sito istituzionale di appartenenza, per essere perfettamente sicuri dell’incentivo che si potrà ricevere, ad esempio i più fortunati sono i residenti di Lombardia e Piemonte, dove l’esenzione è a vita.