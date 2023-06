Il gaming cloud di Playstation non è la risposta che i gamers stavano aspettando

Il vero potenziale di Project Q è quello di poter diventare un’alternativa di cloud gaming indipendente, ma anche per ammissione stessa di Sony, la tecnologia non è ancora in grado di promettere un’esperienza di gioco soddisfacente. Il CEO di Sony Kenichiro Yoshida ha recentemente dichiarato al Financial Times che il cloud gaming è ancora complicato.

“Penso che il cloud stesso sia un fantastico modello di business, ma quando si tratta di giochi, le difficoltà tecniche sono elevate“, ha affermato Yoshida-san.

Anche lo streaming da una PlayStation a un altro dispositivo su una rete locale (LAN) non è semplice, il che solleva una grande domanda sulla decisione di Sony di produrre un dispositivo che si basa solo sulla riproduzione remota.

La riproduzione remota funziona meglio su una LAN in una configurazione ad-hoc, ma c’è ancora una notevole latenza, specialmente nei giochi frenetici.

Cosa possiamo aspettarci in futuro

Sony ha lanciato PlayStation Now nel 2014: all’inizio è stato terribile ed è migliorato con il tempo, ma nel 2018, Sony ha deciso che lo streaming non era abbastanza buono per attirare il numero di abbonati necessari per mantenere la piattaforma. Quindi ha aggiunto la possibilità di scaricare giochi su PS4 per riprodurli in locale. Successivamente, apparentemente ha lasciato cadere la palla per sviluppare ulteriormente questa sezione.

La piattaforma esiste ancora oggi, ma è stata inserita nel servizio PlayStation Plus Premium, quando Sony ha ristrutturato la sua piattaforma di abbonamento. Ha ancora il formato ibrido di streaming/download che offre la retrocompatibilità multipiattaforma di PlayStation 5 tramite emulazione. Tuttavia, il componente di streaming è ancora sottosviluppato.