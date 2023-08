Se nella vostra zona non è ancora arrivata la Fibra, l’unica cosa che potete fare per arrivare ad avere una buona connessione è acquistare un buon modem.

Un esempio è sicuramente il Router WiFi 6 di TP-Link, che grazie alle sue quattro grandi antenne è in grado di portare molto più segnale rispetto ad altri dispositivi. Attualmente è anche proposto in offerta sulla piattaforma Amazon. Ecco i dettagli.

Router WiFi TP-Link in offerta su Amazon

Aggiorna la tua rete con il Wi-Fi 6 – MR60X è dotato del più recente standard Wi-Fi 6, offrendo più connessioni simultanee, estendendo la portata del WiFi e mantenendo trasmissioni di dati affidabili e veloci. Velocità Wi-Fi 6 ottimali fino a 1,5 Gbps (1201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz).

Copertura più ampia e più forte: le 4 antenne multidirezionali ad alto guadagno con Beamforming aumentano le connessioni stabili in tutta la casa per segnali WiFi forti in ogni angolo. Il dispositivo sfrutta appieno l’accesso a Internet e trasferisce i dati a velocità vertiginose per le massime prestazioni.

Infine, riduce al minimo l’interferenza dei segnali vicini per migliorare l’efficienza di trasmissione con il colore BSS. Tutto questo a soli 35.99 euro seguendo questo link diretto per la piattaforma Amazon. Andate a dare un’occhiata a tutte le altre caratteristiche!.