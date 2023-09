I pagamenti digitali in Italia sono in costante crescita ed uno strumento come Postepay, la carta di credito ricaricabile messa a disposizione da Poste Italiane è sempre più popolare. A favorire il successo di questo strumento vi è la semplicità nell’effettuare acquisti sia presso i negozi sul territorio sia presso i diversi marketplace online. Attenzione però. Come tutti i metodi di pagamento anche la Postepay non è esente dal rischio delle truffe.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Poste Italiane nel corso degli anni ha messo a punto una serie di novità per garantire la massima sicurezza agli utenti, ma gli hacker sono costantemente in agguato per aggirare gli utenti.

I malintenzionati ancora stanno facendo circolare gli oramai ben noti messaggi truffa, attraverso le catene via chat. I messaggi hanno come oggetto ipotetici bonifici dal valore anche superiore ai 1000 euro per gli utenti di Postepay.

Il grande obiettivo degli hacker è quello di attirare l’attenzione dei lettori e invitare loro a cliccare su link in allegato a tali comunicazioni. Coloro che cascano nella trappola dei malintenzionati, si trovano indirizzati su un sito parallelo, la cui interfaccia ricorda da vicino quella di Poste Italiane. A questo punto gli utenti, inserendo le loro credenziali di home banking, si espongono ad un enorme pericolo.

Il vero fine di queste conversazioni per i cybercriminali è proprio ottenere il pieno possesso delle credenziali home banking dei clienti di Postepay. Per costoro, una volta condivise le credenziali home banking, il rischio di perdere tutti i risparmi è più che concreto.