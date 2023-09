X, Elon Musk ha deciso di copiare Whatsapp aggiungendo le chiamate alla piattaforma

Elon Musk, l’innovativo imprenditore dietro marchi come Tesla e SpaceX, ha annunciato un’ambiziosa mossa per la sua recente acquisizione, Twitter, ora ribattezzata “X“. Musk ha rivelato piani per introdurre chiamate vocali e video sulla piattaforma, posizionando X in diretta concorrenza con giganti della messaggistica come WhatsApp.

X: sulla nuova piattaforma stanno arrivando anche chiamate e video

Questo annuncio segna un ulteriore passo nella visione di Musk di trasformare Twitter in “X”, una piattaforma che aspira a diventare un’app universale, simile a come WeChat funziona in Cina. WeChat, popolare in Cina, è un’applicazione che va oltre la semplice messaggistica, permettendo agli utenti di svolgere una vasta gamma di attività, tra cui transazioni monetarie. Con l’aggiunta delle chiamate vocali e video, Musk sembra voler replicare questo modello, creando un ecosistema digitale completo all’interno di X.

Un aspetto distintivo della futura funzionalità di chiamata di X è che gli utenti non dovranno fornire un numero di telefono per utilizzarla. Musk ha descritto X come una “rubrica globale”, suggerendo che la piattaforma potrebbe funzionare come un hub centralizzato per la comunicazione, indipendentemente dalla geolocalizzazione o dai dettagli di contatto tradizionali.

Tuttavia, la strada per Musk potrebbe non essere priva di sfide. Il mercato delle chiamate vocali e video è già saturo, con molte piattaforme consolidate che godono della fedeltà degli utenti. Introdurre una nuova funzionalità in un mercato così competitivo richiederà una proposta di valore unica e potrebbe richiedere tempo per guadagnare trazione. Inoltre, l’acquisizione di Twitter da parte di Musk per circa 44 miliardi di dollari e la sua successiva trasformazione in X hanno suscitato molte discussioni. Mentre alcuni vedono questa mossa come un passo avanti naturale nell’evoluzione delle piattaforme di social media, altri sono scettici sulle potenziali implicazioni per la privacy e la sicurezza.

In ogni caso, l’annuncio di Musk ha sicuramente attirato l’attenzione del mondo tecnologico e dei media. Resta da vedere come questa nuova funzionalità sarà accolta dagli utenti e come influenzerà il panorama delle comunicazioni digitali nel prossimo futuro.