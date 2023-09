Lenovo Legion GO, la prima console portatile Windows

Lenovo Legion Go è il primo dispositivo, “o console”, portatile dell’azienda con sistema operativo Windows, una soluzione pensata per offrire agli utenti una maggiore possibilità di giocare in libertà, godendo dei propri titoli dove e quando vogliono.

Il prodotto è stato progettato per offrire la massima qualità video anche da mobile, grazie ad un ampio display LenovoPureSight da 8,8 pollici di diagonale, ed il processore AMD Ryzen della serie Z1 a muovere le fila al suo interno, affiancato dalla scheda grafica AMD RNDA ed una tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione.

Il pannello, come vi dicevamo, è da 8,8 pollici, con risoluzione QHD+ e rapporto d’aspetto 16:10, offre una luminosità massima di 500 nit, ed il rispetto del 97% della gamma cromatica DCI-P3. Gli utenti possono comunque regolare a piacimento la risoluzione, raggiungendo anche 1600p e 800p, optando per refresh rate variabile tra 144Hz e 60Hz. Lo schermo supporta touch a 10 punti, per una maggiore versatilità.

Lenovo Legion Go, le altre specifiche

La configurazione di base prevede comunque fino a 16GB di RAM LPDDR5X (a 7500MHz), con fino a 1TB di memoria interna (SSD PCIe Gen4), e la possibilità di espanderla raggiungendo 2TB, grazie al supporto di una micro-SD esterna.

La grande potenza viene gestita alla perfezione dal punto di vista energetico, una batteria da 49,2Wh, e supporto al Super Rapid Charge (con ricarica del 70% in mezz’ora). Il surriscaldamento è solo un lontano ricordo, con la tecnologia Coldfront, che offre una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi, per mantenere al fresco il device, con una rumorosità inferiore ai 25dB (pur raggiungendo 25W di TGP).

Abbinati al Lenovo Legion GO troviamo ovviamente joystick con hall effect anti-drift, ideali per massimizzare la reattività e le prestazioni, con trackpad integrato, un D-Pad dalle grandi dimensioni, 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti ed una angolata rotella del mouse. Sul pulsante di accensione trova posto l’illuminazione RGB, con anelli personalizzabili tutto attorno al joystick. Gli stessi controller, denominati Legion TrueStrike sono rimovibili, come nella Switch per intenderci, offrendo anche una sorta di utilizzo in modalità “console”.

Non manca connettività fisica completa, con doppie porte USB type-C, supporto DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0, per finire con bluetooth 5.2 e WiFi 6E. A migliorare l’esperienza dell’utente troviamo comunque Legion Space, l’applicazione progettata per Legion Go, perfetta per gestire i titoli, il download degli stessi dallo store e altro ancora. Coloro che lo acquisteranno avranno diritto a 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate.

Lenovo Legion Go sarà acquistabile a partire dal mese di Ottobre 2023, al prezzo di 799 euro.