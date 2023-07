Nintendo Switch è una delle console da gaming del noto colosso giapponese più apprezzate dagli utenti negli ultimi anni. È stata proposta in diverse versioni e ha dato tanto. Ora, però, sembra ormai essere arrivato il momento di voltare pagina e di presentare una nuova console. Si tratta della prossima Nintendo Switch 2, della quale si era già vociferato di un possibile arrivo nel corso del 2024. Ora i rumors continuano ad intensificarsi.

Nintendo Switch 2, nuovi rumors suggeriscono debutto nel 2024

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors riguardanti la prossima console da gaming di casa Nintendo. In particolare, sembra essere stata ulteriormente confermata la possibilità di vedere arrivare la nuova Nintendo Switch 2 nel corso del prossimo anno.

Nello specifico, la testata cinese MoneyDJha riportato quanto dichiarato da PixArt Imagining, ovvero una compagnia produttrice di sensori di immagine CMOS e che collabora da tempo con Nintendo. Stando a quanto riportato, PixArt Imagining si aspetta l’arrivo di una nuova console da gaming proprio nel corso del 2024, in particolare nei primi mesi.

La console dovrebbe appartenere a uno dei collaboratori di questa compagnia, Nintendo per l’appunto. Se quanto riportato fosse vero, ci potremmo dunque aspettare l’arrivo della nuova console Nintendo Switch 2 tra non tanto tempo. Dovremo comunque attendere per avere qualche informazione in più, soprattutto dal punto di vista tecnico e hardware.

Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni. Vi ricordiamo che al momento è disponibile ancora la console da gaming Nintendo Switch in diverse versioni, di cui una con un bel display OLED.