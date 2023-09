Hyundai, disponibile in Italia la funzione Plug&Charge

La funzione Plug & Charge di Hyundai è ufficialmente disponibile in Italia, con la suddetta gli utenti possono risparmiare tempo e fatica in fase di ricarica, sfruttando l’autenticazione automatica, così da ridurre al minimo i rischi di utilizzo dell’app o di una qualsiasi scheda.

L’esperienza di ricarica pubblica è decisamente più agevole per l’utente finale, dopo aver attivato la funzione sull’account Charge myHundai, sarà possibile collegare fisicamente la vettura al punto abilitato per iniziare ad effettuare la ricarica. Nel momento in cui la vettura verrà collegata per la prima volta, verrà installato un certificato sullo stesso (procedura che richiede solamente dieci secondi), utilizzato per i collegamenti futuri.

Plug & Charge è la funzione facilita la vita e l’esperienza finale dell’utente, infatti l’autenticazione è automatica, grazie alla comunicazione tra veicolo e colonnina sfruttando il cavo di ricarica; il tutto non richiede l’utilizzo di una scheda, dello smartphone o dell’app. La ricarica è così decisamente più sicura, e per proteggere il certificato memorizzato, la comunicazione è crittografata con standard ISO 15118.

Hyundai, anche la fatturazione è semplificata con il servizio

IONIQ 6 è il primo modello che supporta tale servizio, grazie all’aggiornamento OTA ricevuto in questo periodo, ma preso lo vedremo anche sulla Nuova Kona Electric. Le colonnine Charge myHyundai in tutta Europa sono mezzo milione (500’000), dislocate in oltre 30 paesi, diventando a tutti gli effetti una delle più estese al mondo.

Con Plug & Charge anche la fatturazione è semplificata, infatti gli utenti riceveranno sempre e soltanto un’unica fattura, a prescindere dal numero di operatori presso i quali effettueranno la ricarica della propria vettura Hyundai.