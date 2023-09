Hisense, ufficiale ad IFA 2023 la nuova serie Mini-LED ULED

Hisense, azienda leader nella produzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica, ha ufficialmente presentato ad IFA 2023 una nuova gamma di televisori Mini-LED, appartenenti alla serie ULED. Sviluppati per migliorare la luminosità, il contrasto e raggiungere dettagli di livello superiore, i mini-LED sfondano la quota limite del miliardo di colori, con Quantum Dot e Hi-View Engine.

I modelli ULED (definiti anche Ultra LED), sfruttano le tecnologie di controllo della retroilluminazione LED e di gestione del colore, per offrire immagini dettagliate, raffinate e realistiche, portando la qualità a livelli ben superiori al normale. La gamma Mini-LED ULED di Hisense, raggruppa i LED per garantire una retroilluminazione più precisa (perché sono in linea, e non a cono) ed un controllo del contrasto generalmente migliore. Con i Mini-LED invece, le immagini hanno un nero molto più profondo, luci brillanti e dettagli precisi, innalzando la luminosità massima per un HDR molto più luminoso.

La tecnologia Quantum Dot Colour è in grado di mostrare miliardi di sfumature di luminosità, offrendo uno spettro migliore, migliorata da tantissima tecnologie, come HDR10+ Adaptive, HLG, Total HDR e altro ancora. L’utente si ritrova a godere di un’eccellenza cinematografica grazie al Dolby Vision, puntando fortissimo sui colori, le luci più luminose e neri sempre più scuri.

Hisense, gli altri dettagli della nuova gamma

In un momento storico in cui il gaming è sempre più diffuso, la gamma HiSense mini-LED ULED non abbandona l’utente interessato, mettendo sul piatto la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica, raggiungendo quindi un refresh rate a 144Hz, e supporto alla tecnologia AMD Freesync Premium.

La gamma è composta da quattro modelli: UXQ, top di gamma da 65 e 85 pollici, U8KQ, U7KQ e U6KQ. Proprio l’UXQ rappresenta l’eccellenza massima del settore, con tecnologia Hi-View Engine X, riesce a creare 65’536 livelli di luminosità, con un contrasto sorprendente grazie alla combinazione con la tecnologia Mini-LED X, il Dynamic X-Display (per combattere i riflessi) e Total Ambient Adaptive (tecnologia che regola le impostazioni in base all’ambiente).

La Serie U8 integra tecnologia Mini-LED PRO, che sfrutta led di piccolissime dimensioni (50 volte inferiori), raggiunge luminosità di picco di 1500 nit, con modalità filmmaker per godere di un’esperienza in stile sala cinematografica (ha ottenuto certificazione IMAX Enhanced). Per ultimo parliamo delle serie U7 e U6, con Hi-View Engine, modalità Game Pro a 144Hz, AI Sports e Upscaling 4K.

Al momento non abbiamo informazioni in merito al prezzo o la data di lancio sul mercato.