WindTre è un operatore telefonico italiano di recente “nascita”. Infatti, l’Unione di Wind Telecomunicazioni S.p.a e di H3H S.p.a, è avvenuta solo nel 2016.

Riuscendo ad imporsi, in breve tempo, come uno dei migliori gestori di telefonia mobile e fissa presente sul mercato delle telecomunicazioni italiano.

Diventando, in poco tempo, uno dei maggiori competitor di altrettanti leader del settore, come Tim e Vodafone.

In occasione delle recenti innovazioni tecnologiche e delle nuove realizzazioni in ambito della telefonia, WindTre, al pari di tutti gli altri gestori, cerca di restare al passo coi tempi, attraverso la promozione di offerte sempre più coinvolgenti e l’introduzione di alcune importanti novità.

Una di queste, riguarda sicuramente la scelta, della nota azienda, di eliminare definitivamente un servizio.

Uno dei più vecchi e comuni servizi promossi dall’operatore fin dalla sua nascita e che ne hanno letteralmente fatto la storia.

WindTre: la scelta è definitiva, arriva la comunicazione ai clienti

L’azienda, infatti, sta già provvedendo ad informare i suoi clienti della cancellazione definitiva di tale servizio.

Stiamo parlando di DialUp, il servizio di connessione Internet attraverso modem analogico.

Tale comunicazione riguarda, in particolar modo, tutti gli utenti che hanno attiva con WindTre una promo di rete fissa.

Questi ultimi, proprio nell’ultima fattura erogata nel mese di Agosto, hanno ricevuto la comunicazione della cancellazione ufficiale del servizio, che avverrà in maniera definitiva il 1 Dicembre 2023.

Tale decisione ricorda molto quella presa, qualche mese fa, dalla Tim, esattamente il 1 Luglio 2023.

Nel corso del quale, l’operatore, aveva già provveduto all’eliminazione dello stesso servizio.

I continui sviluppo tecnologici obbligano tali aziende a cercare di restare al passo e di muoversi in netto parallelismo con le ultime novità del mercato.

Non sappiamo se l’offerta in questione verrà sostituita da una nuova, tuttavia siamo certi che, l’operatore, ha in serbo per i suoi clienti altre importanti sorprese.

A tal proposito non ci resta che aspettare nuove comunicazioni che sicuramente non tarderanno ad arrivare.