Sognate un nuovo cellulare e di poter guardare video ASMR su TikTok per ore ed ore senza preoccuparvi dei giga? A voi ci pensa WindTre!

Con le sue offerte potrete avere uno smartphone di ultimissima generazione incluso acquistabile con piccole rate, unendolo ad una promozione con Giga, SMS e minuti di chiamate illimitati. I dispositivi tra cui scegliere sono diversi ed è possibile scegliere tra un periodo di rateizzazione di 30 o 24 mesi.

Le offerta Pack Unlimited 5G di WindTre

Una delle promozioni migliori WindTre tra cui scegliere è sicuramente la Pack Unlimited 5G. Con questa fantastica offerta potrai navigare ad una velocità 5G ovunque vorrai con giga illimitati! Avrai anche a disposizione minuti infiniti per stare anche secoli al cellulare e 200 SMS verso tutti.

Inoltre, sappiamo che in molti apprezzeranno, avrete a disposizione un Call Center senza alcuna attesa, sempre a disposizione per risolvere qualsiasi tipo di eventuale problema.

Incluso nell’offerta c’è, di base, Xiaomi Redmi Note 12 5G, il tutto a soli 19,99 euro. Se questo non fosse lo smartphone che fa per voi potrete scegliere tra altri 3 modelli davvero stupendi: il Galaxy A5 5G (aggiungendo 9,90 euro al mese), il Samsung Galaxy S23 ( con +23,99 euro) e l’iPhone 14 (+25,99 euro).

Come funziona esattamente la rateizzazione?

Innanzitutto, c’è da versare un anticipo quando si sceglierà e attiverà l’offerta che avrete scelto. In alcuni casi, le promozioni possono anche avere l’anticipo zero, quindi non c’è alcuna somma iniziale da spendere. Dopodiché, vi è il costo di 6,99 euro necessario per l’attivazione della rate.

Come anticipato, potrete scegliere tra 24 o 30 mesi per rateizzare l’importo della vostra promozione, che cambierà anche in base al modello scelto. Infine, una rata finale che solitamente si azzera se scegliete di mantenere attiva l’offerta e la rateizzazione.

Per il pagamento si può scegliere tra tre opzioni: tramite conto corrente, con addebito su carta di credito o con l’accensione di un finanziamento.