WindTre inizia il mese di settembre all’insegna della continuità di una sfida con Iliad sempre più accesa. Il provider arancione anche sul finire dell’estate vuole mettere al centro della sua offerta commerciale le promozioni low cost, con l’obiettivo di aumentare ancor di più il suo numero di abbonati su scala nazionale.

WindTre, la proposta da non perdere a settembre con 70 Giga

Nel novero delle grandi promozioni del provider arancione spicca senza dubbio la WindTre Star+. La promozione è un’occasione unica per avere consumi quasi illimitati ad un costo persino inferiore di 10 euro.

Nel dettaglio, gli abbonati che optano per la WindTre Star+ avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS no limits ed anche 70 Giga per navigazione in internet. I clienti potranno sfruttare la connessione di rete anche con la velocità del 5G laddove venga raggiunta la copertura del territorio su scala nazionale.

Gli abbonati che optano per questa tariffa pagheranno una quota mensile pari a soli 7,99 euro. In aggiunta al costo per il rinnovo mensile, gli utenti dovranno aggiungere un contributo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.

In linea con il recente passato e con la politica delle ricaricabili low cost di WindTre, anche gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa dovranno impegnarsi ad effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il gestore al tempo stesso garantisce ai suoi abbonati un costo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo, senza alcun genere di rimodulazione nel primo semestre dall’attivazione della SIM.